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خارج الحدود

إيران تكشف حقيقة تعليق روسيا لعضويتها في "بريكس"

بريكس، فيتو
بريكس، فيتو

نفت الخارجية الإيرانية صحة الأنباء التي ادعت تعليق روسيا عضوية طهران في مجموعة بريكس".

وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وفق وكالة "تسنيم" تعليقا على هذه المزاعم: "غير صحيحة.. هذه أنباء كاذبة".

 

العلاقات الإيرانية مع دول الجوار وانضمامها لمنظمة شنغهاي ومجموعة "بريكس"

وأضاف كنعاني أن ترميم العلاقات الايرانية مع دول الجوار وانضمامها لمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" ودعم التعددية القطبية ساهم في تهيئة الأرضية للحكومة الجديدة للدخول في مفاوضات رفع العقوبات.

 

انضمام دول جديدة إلي مجموعة بريكس

ومطلع العام الجاري باتت مجموعة "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

 

وتمثل مجموعة "بريكس" 45% من سكان العالم و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز ناتج مجموعة G7 البالغ 30%.

 

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