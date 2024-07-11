الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس النواب بالمنتدى البرلماني لتجمع بريكس: السلام العالمي يواجه تهديدات بسبب الصراعات

رئيس النواب في المنتدى
رئيس النواب في المنتدى البرلماني لتجمع بريكس

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس، والمُنعقد في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا الاتحادية.

مشاركة رئيس النواب في المؤتمر البرلماني لدول تجمع بريكس 

وألقى رئيس مجلس النواب كلمة بشأن موضوع "البعد البرلماني لدول بريكس: آفاق التعاون البرلماني الدولي".

مصر حريصة على الانخراط في أنشطة تجمع بريكس 

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على الانخراط النشط في مختلف آليات وأنشطة تجمع بريكس الواعد، مُشيرًا إلى خطورة ما يجابهه عالمنا المُعاصر في جميع أرجائه من مُتغيرات سلبية متسارعة ومتلاحقة.

 

وأشار إلى أن تحقيق السلام العالمي يواجه حاليًا تهديدات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعات.

تجمع بريكس يضخ دماء جديدة في شرايين النظام العالمي 

وقال شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي: الآمال تُعقد على تجمع بريكس ليضخ دماء جديدة في شرايين النظام العالمي لمواجهة تحديات العصر الراهن ودفع أطر وآليات التعاون الدولي إلى آفاق أكثر رحابة وتعزيز صوت الدول الناشئة في عملية صنع القرار العالمي.

وأوضح أن برلمانات دول تجمع بريكس يقع على عاتقها مسئولية تنسيق الرؤى المُشتركة إزاء القضايا العالمية المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية للدفع باتجاه إصلاح حقيقي لمؤسسات النظام الدولي الرئيسية لتكون أكثر إنصافًا وعدلًا.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس إلى استدامة الحوار البرلماني، حتى يقوم بدوره المأمول منه والمُتمثل في تعزيز آليات الحوار البرلماني العالمي بوصفه خُطوة مُلحة بإتجاه حلحلة أزماتنا وقضايانا العالمية والتي أضحت تهدد بقاء عالمنا المعاصر والبشرية جمعاء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

النواب مجلس النواب بريكس تجمع بريكس حنفي جبالي

مواد متعلقة

إيران تكشف حقيقة تعليق روسيا لعضويتها في "بريكس"

منها مصر، بريكس تدعم مبادرة لتأسيس بورصة للحبوب وإمكانية التسوية بالعملات المحلية

وزير الزراعة يدعو دول تجمع بريكس إلى دعم مبادرة "FAST".. ويستعرض أبرز جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي

دولة جديدة تستعد للانضمام لمجموعة بريكس

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس

أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلى حماس

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة أليو ديانج

محافظ الدقهلية لصاحب منفذ خضروات بدكرنس: مخبي الأسعار ليه، علشان تبيع بمزاجك؟

تجديد حبس المتهمين بحرق 5 بائعين بالبنزين في الشرابية 15 يوما

المنتخب الأولمبي يطير إلى فرنسا بعد حل أزمة التأشيرات

منوعات

المزيد

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس 11-7-2024

ارتفاع أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

رحلة التضخم فى مصر من يناير إلى يونيو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

شيخ الأزهر لنائب رئيس إندونيسيا: عالمنا الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود والخروج بصوت موحد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

المزيد
الجريدة الرسمية