رئيس النواب بالمنتدى البرلماني لتجمع بريكس: السلام العالمي يواجه تهديدات بسبب الصراعات

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني في أعمال المنتدى البرلماني العاشر لدول تجمع بريكس، والمُنعقد في مدينة سانت بطرسبرج بروسيا الاتحادية.

مشاركة رئيس النواب في المؤتمر البرلماني لدول تجمع بريكس

وألقى رئيس مجلس النواب كلمة بشأن موضوع "البعد البرلماني لدول بريكس: آفاق التعاون البرلماني الدولي".

مصر حريصة على الانخراط في أنشطة تجمع بريكس

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرص الدولة المصرية بكافة مؤسساتها على الانخراط النشط في مختلف آليات وأنشطة تجمع بريكس الواعد، مُشيرًا إلى خطورة ما يجابهه عالمنا المُعاصر في جميع أرجائه من مُتغيرات سلبية متسارعة ومتلاحقة.

وأشار إلى أن تحقيق السلام العالمي يواجه حاليًا تهديدات جسيمة جراء تفشي الصراعات والنزاعات.

تجمع بريكس يضخ دماء جديدة في شرايين النظام العالمي

وقال شدد المستشار الدكتور حنفي جبالي: الآمال تُعقد على تجمع بريكس ليضخ دماء جديدة في شرايين النظام العالمي لمواجهة تحديات العصر الراهن ودفع أطر وآليات التعاون الدولي إلى آفاق أكثر رحابة وتعزيز صوت الدول الناشئة في عملية صنع القرار العالمي.

وأوضح أن برلمانات دول تجمع بريكس يقع على عاتقها مسئولية تنسيق الرؤى المُشتركة إزاء القضايا العالمية المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية للدفع باتجاه إصلاح حقيقي لمؤسسات النظام الدولي الرئيسية لتكون أكثر إنصافًا وعدلًا.

ودعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس إلى استدامة الحوار البرلماني، حتى يقوم بدوره المأمول منه والمُتمثل في تعزيز آليات الحوار البرلماني العالمي بوصفه خُطوة مُلحة بإتجاه حلحلة أزماتنا وقضايانا العالمية والتي أضحت تهدد بقاء عالمنا المعاصر والبشرية جمعاء.