محافظ أسيوط يقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشوارع القوصية (صور)

أوقف اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، سيارته وترجل منها، ليقود حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع مدينة القوصية، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم، بقرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك ذلك بعد ملاحظته انتشار ظاهرة الباعة الجائلين والتعديات على الأرصفة والشوارع بالمدينة والتي تعوق حركة المرور والمارة، ورافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية.

رفع كافة الاشغالات والتعديات على الشوارع والميادين



واستهدف المحافظ – خلال حملته اليوم - عددًا من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بمدينة القوصية منها شارع مجلس المدينة وشارع السوق وتم خلالها رفع كافة الإشغالات والتعديات على الشوارع والميادين وإزالة الحواجز التي تعوق حركة الطريق.

نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضرية المخصصة لهم

تأتي هذه الجولة ضمن الجولات المتتالية لمحافظ أسيوط للقضاء على الإشغالات التى تشوه المظهر الجمالي للمحافظة وتعوق حركة المرور وتتسبب فى العديد من الحوادث للمواطنين، ووجه خلالها المحافظ بنقل الباعة الجائلين إلى الأسواق الحضرية المخصصة لهم مراعاة للبعد الاجتماعي.



كما وجه المحافظ بتحسين مستوى النظافة العامة بإزالة الإشغالات وتعديات المحال التجارية على الأرصفة مشددًا على تكثيف واستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية، ورفع كافة المخلفات التي تسببها ورفع التشوينات، وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن في السير والمرور في شوارع مناسبة يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع.

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