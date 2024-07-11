الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

24 يوليو، بدء ملتقى جامعة أسيوط الأول لتعريف طلاب الثانوية العامة بالبرامج الدراسية

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

تشهد قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ انطلاق فعاليات "ملتقى جامعة أسيوط الأول؛ لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، يوم الأربعاء الموافق ٢٤ من يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك للتعريف بالبرامج الدراسية، بكليات جامعة أسيوط، وجامعة أسيوط الأهلية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، ومنسق الملتقى.

توعية الطلاب بطبيعة الدراسة ببرامج الكليات وفرص التحاقهم بتلك البرامج

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن اللقاء التعريفي لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة، وأولياء أمورهم؛ للتعريف بالبرامج الدراسية؛ يستهدف توعية الطلاب بطبيعة الدراسة ببرامج الكليات، وفرص التحاق الطلاب بتلك البرامج، وكذلك مجالات العمل التي تؤهل لها تلك البرامج، والتعريف بأقسام الكليات المختلفة، وإداراتها، ومجالات الأنشطة الطلابية، والإدارات المسئولة عن تنفيذها.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ أن الجامعة حريصة على تطوير هذه البرامج؛ بصفةٍ مستمرة، وتسعى لإدراج تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل؛ محليًا، ودوليًا، وتلبي التوجهات المستقبلية للدولة، ومتطلبات الثورة الصناعية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب، والخريجين؛ للمشاركة بفاعلية في مسيرة التطوير، والتحديث، ومواكبة التطورات العلمية، ومواجهة تحديات المستقبل.

عرض فيديو تعريفي لبرامج كليات جامعة أسيوط

وأفاد رئيس الجامعة بأنه من المقرر أن يتضمن الملتقى؛ عددًا من المحاور، والفعاليات المهمة، من بينها: عرض فيديو تعريفي لبرامج كليات جامعة أسيوط، وآخر عن برامج جامعة أسيوط الأهلية، إلى  جانب فقرة عن المنح المتاحة لطلاب الجامعة، والمقدمة من قِبل جامعة أسيوط، وعدد من الهيئات الخارجية، بالإضافة إلى استعراض تجارب لفيف من خريجي جامعة أسيوط النابغين في المجتمع، وبيان ما تركته جامعة أسيوط؛ من بالغ الأثر في صقل شخصياتهم، وتوجيه قدراتهم، وتنميتها، علي نحو أمثل.

نائب رئيس جامعة أسيوط يكشف قصة صورة خريطة السودان التي تضم حلايب وشلاتين

هشام أبو النصر يلتقي رئيس جامعة أسيوط ويؤكد أهمية التعاون المشترك (صور )

وأضاف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ إن الملتقى يتضمن معرضًا تعريفيًا؛ لعرض برامج كليات جامعة أسيوط، والجامعة الأهلية، والذي يقدمه طلاب عدد من الكليات، بالتعاون مع منسقي هذه البرامج، وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة من وكلاء شئون التعليم والطلاب؛ لعدد من الكليات، وهم: الدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية، ومنسق الملتقى، والدكتور ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية، والدكتور رجب كحلاوي وكيل كلية الحقوق، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسيوط الثانوية العامة الثانوية العام الثانوية الثورة الصناعية الحاسبات والمعلومات جامعة أسيوط جامعة أسيوط الأهلية طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية كليات جامعة اسيوط متطلبات سوق العمل محافظ أسيوط ثانوية العامة الحقوق

مواد متعلقة

تعيين وكيل لكلية التمريض واثنين من رؤساء الأقسام بصيدلة وطب بيطري أسيوط

تشكيل لجنة هندسية لرفع المقايسات وتطوير المبنى القديم بمركز شباب الواسطى بأسيوط

كنت بذاكر 18 ساعة وقطع الكهرباء أخر علي فرحتي، قصة نجاح الأول على الجمهورية بالدبلومات الفنية بأسيوط

محافظ أسيوط يعلن وصول 10 أطنان ردة علف للماشية وبدء زراعة المساحات غير المستغلة

محافظ أسيوط يعلن إنشاء إدارتي المحفوظات والتسويق بالديوان العام

محافظ أسيوط يفتتح مباني الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية (صور)

ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بشأن امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر بأسيوط (بث مباشر)

انتظام لجان الثانوية العامة لأداء امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس بأسيوط (بث مباشر)

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

درجات الحرارة المسجلة الآن في الظل بالمدن

أول مواجهة لوزير التعليم الجديد بالمدارس ذات الكثافات العالية (صور)

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

بمشاركة الزمالك والمصري، نتائج قرعة الكونفدرالية لموسم 2024-2025

تعرف على منافس الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تسجل 20 جنيهًا في سوق العبور

استقرار مؤشر الدولار (DXY) خلال حركة التداولات العالمية اليوم الخميس

البورصة المصرية، حركة مؤشر الذهب في تداولات سوق المال

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

أثارت مخاوف أمريكا.. تفاصيل اتفاقية الشراكة بين روسيا والهند (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بتحقيق السعادة والاستقرار

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية