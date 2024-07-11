24 يوليو، بدء ملتقى جامعة أسيوط الأول لتعريف طلاب الثانوية العامة بالبرامج الدراسية

تشهد قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ انطلاق فعاليات "ملتقى جامعة أسيوط الأول؛ لطلاب الثانوية العامة، وما يعادلها.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، يوم الأربعاء الموافق ٢٤ من يوليو، في تمام الساعة التاسعة صباحًا؛ وذلك للتعريف بالبرامج الدراسية، بكليات جامعة أسيوط، وجامعة أسيوط الأهلية، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس الجامعة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، ومنسق الملتقى.

توعية الطلاب بطبيعة الدراسة ببرامج الكليات وفرص التحاقهم بتلك البرامج

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن اللقاء التعريفي لطلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة، وأولياء أمورهم؛ للتعريف بالبرامج الدراسية؛ يستهدف توعية الطلاب بطبيعة الدراسة ببرامج الكليات، وفرص التحاق الطلاب بتلك البرامج، وكذلك مجالات العمل التي تؤهل لها تلك البرامج، والتعريف بأقسام الكليات المختلفة، وإداراتها، ومجالات الأنشطة الطلابية، والإدارات المسئولة عن تنفيذها.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ أن الجامعة حريصة على تطوير هذه البرامج؛ بصفةٍ مستمرة، وتسعى لإدراج تخصصات جديدة تتماشى مع متطلبات سوق العمل؛ محليًا، ودوليًا، وتلبي التوجهات المستقبلية للدولة، ومتطلبات الثورة الصناعية، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الطلاب، والخريجين؛ للمشاركة بفاعلية في مسيرة التطوير، والتحديث، ومواكبة التطورات العلمية، ومواجهة تحديات المستقبل.

عرض فيديو تعريفي لبرامج كليات جامعة أسيوط

وأفاد رئيس الجامعة بأنه من المقرر أن يتضمن الملتقى؛ عددًا من المحاور، والفعاليات المهمة، من بينها: عرض فيديو تعريفي لبرامج كليات جامعة أسيوط، وآخر عن برامج جامعة أسيوط الأهلية، إلى جانب فقرة عن المنح المتاحة لطلاب الجامعة، والمقدمة من قِبل جامعة أسيوط، وعدد من الهيئات الخارجية، بالإضافة إلى استعراض تجارب لفيف من خريجي جامعة أسيوط النابغين في المجتمع، وبيان ما تركته جامعة أسيوط؛ من بالغ الأثر في صقل شخصياتهم، وتوجيه قدراتهم، وتنميتها، علي نحو أمثل.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ إن الملتقى يتضمن معرضًا تعريفيًا؛ لعرض برامج كليات جامعة أسيوط، والجامعة الأهلية، والذي يقدمه طلاب عدد من الكليات، بالتعاون مع منسقي هذه البرامج، وذلك تحت إشراف لجنة مشكلة من وكلاء شئون التعليم والطلاب؛ لعدد من الكليات، وهم: الدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية، ومنسق الملتقى، والدكتور ياسمين الكحكي وكيل كلية التربية النوعية، والدكتور رجب كحلاوي وكيل كلية الحقوق، والدكتور خالد فتحي وكيل كلية الحاسبات والمعلومات.