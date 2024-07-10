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محافظ أسيوط يعلن إنشاء إدارتي المحفوظات والتسويق بالديوان العام

محافظ أسيوط يعلن
محافظ أسيوط يعلن إنشاء إدارتي المحفوظات والتسويق

فاجأ اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط – خلال جولته الميدانية اليوم – العاملين بالإدارة الهندسية وإدارة أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، للوقوف على سير العمل وتحقيق الانضباط ووجه بإنشاء إدارتي المحفوظات والتسويق لأول مرة بالديوان العام.

رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ومسئولي المتابعة الميدانية والتفتيش.

 

محافظ أسيوط يوجه بعلاج بعض السلبيات في تخزين وحفظ المستندات 


وتفقد المحافظ سير العمل بإدارات أملاك الدولة والإدارة الهندسية وإدارة مشروعك، ووجه بعلاج بعض السلبيات في تخزين وحفظ المستندات والأوراق التي يوجد مشكلة في أرشفتها، وعلى الفور أعلن المحافظ إنشاء إدارة جديدة للمحفوظات وتكون مهمتها الحفاظ على المستندات والأوراق الهامة وأرشفتها بطريقة صحيحة وفقًا للأساليب الحديثة، منعًا للضياع أو التلف، على أن يجرى تعميم إدارة المحفوظات بكافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء، على أن يتم رقمنتها في مرحلة لاحقة لتواكب خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة في خطط التنمية.

كما وجه محافظ أسيوط، بضرورة إنشاء إدارة التسويق على مستوى المحافظة، لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من المواطنين على تسويق منتجاتهم بسهولة، وتحقيق أكبر عائد اقتصادي لهم، وتمكينهم اقتصاديًا وضمانًا لاستدامة تلك المشروعات.

 

التحفظ على بعض الأثاث المكتبي غير المستغل وبعض الأجهزة لإعادة استخدامها مرة


كما كلف محافظ أسيوط إدارة المتابعة الميدانية، بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف بالحي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في حالة رصد أية مخالفات، كما وجه بالتحفظ على بعض الأثاث المكتبي غير المستغل وبعض الأجهزة لإعادة استخدامها مرة أخرى بالديوان العام وتعظيم الاستفادة منها، مشددًا على مراعاة إجراءات السلامة والنظافة بكافة الأقسام والإدارات بالحي.

 

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وأصدر المحافظ توجيهاته خلال تفقده مبنى مجمع المصالح، بتقديم بعض المساعدات العاجلة لبعض الحالات المستحقة من المواطنين، ووجه رئيس حي غرب بسرعة حل شكوى أحد المواطنين في تقديم طلبه الخاص بملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات.

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