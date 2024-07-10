محافظ أسيوط يعلن وصول 10 أطنان ردة علف للماشية وبدء زراعة المساحات غير المستغلة

واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، جولاته الميدانية على مشروعات الثروة الحيوانية التابعة للمحافظة، حيث تفقد محطة بني مر للثروة الحيوانية بمركز الفتح لمتابعة تنفيذ تكليفاته الخاصة بتطوير المحطة، وتابع أعمال التطوير التي تتم لرفع كفاءة المحطة.

ويأتي ذلك ضمن الخطة التي أنتهجها محافظ أسيوط لتطوير مشروعات المحافظة وتعظيم الموارد الذاتية والتوسع فيها وتنمية قدراتها الإنتاجية لزيادة العائد منها.. رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

تسوية وتسميد وزراعة الاراضي الغير مستغلة

حيث تابع محافظ أسيوط أعمال تسوية وتسميد وزراعة الاراضي الغير مستغلة الموجودة بين العنابر لاستخدامها كعلف للماشية الموجودة بالمزرعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

إصلاح سيارات المزرعة المعطلة والاستفادة من الأصول المهدرة

كما تفقد البدء في إصلاح سيارات المزرعة المعطلة والاستفادة من الأصول المهدرة أو غير المستغلة كقطع الغيار لاستحدامها في الإصلاح ضمن خطة تقليل الفاقد منوهًا إلى إنه تم وصول كمية 10 طن ردة التى امر بها امس خلال جولته،كإجراء فوري للحفاظ على نمو المشروع وتعظيم انتاجيته وتحقيق أقصى استفادة منه.

وأوضح محافظ أسيوط إنه يجري اختيار عدة أماكن لعمل منافذ لتوزيع الألبان ومنتجاتها وذلك في إطار خطة تنمية الموارد الذاتية وسد احتياجات المحافظة من الثروة الحيوانية ومنتجاتها من لحوم وألبان.



كان محافظ أسيوط قد زار أمس مزرعة بني مر في جولة ميدانية وشاهد حجم الإهمال الذي طالها وقلة انتاجيتها وعدم استغلال امكانياتها الاستغلال الأمثل وأمر بتطويرها وإستغلال كافة الأراضى غير المستغلة بالمزرعة لزراعتها بصفة عاجلة كعلف للماشية وتوفير ردة كعلف للماشية بصورة عاجلة وتعظيم الاستفادة من المخلفات والسماد العضوى بالمزرعة وبيعه في مزاد علنى للمواطنين تعظيمًا للموارد وتفعيل إنتاجية المزرعة من الألبان وبيعها للمواطنين وتابع بنفسه انطلاق وبدء أعمال التطوير ووجه مديرة مشروع الثروة الحيوانية ورئيس المركز والوحدة القروية بمتابعة الأعمال وإنجازها في أسرع وقت معلنًا تقديم كافة سبل الدعم للمشروع استكمالا لخطة التنمية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ