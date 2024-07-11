الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

الجارديان: الأسلحة الإسرائيلية مصممة لزيادة عدد الضحايا بغزة

الأسلحة الإسرائيلية،
الأسلحة الإسرائيلية، فيتو

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن عدد من الأطباء الأجانب الذين عملوا بغزة ومنظمة العفو الدولية، أكدوا أن الأسلحة الإسرائيلية المصممة لرش الشظايا تسببت بإصابات مروعة للمدنيين.

الأسلحة الإسرائيلية تستهدف إيقاع اكبر عدد من الضحايا 

وأكد تقرير صحيفة الجارديان البريطانية أن شظايا الأسلحة الإسرائيلية ساهمت في ارتفاع معدلات البتر بشكل مثير للقلق، وهي مصممة لزيادة عدد الضحايا إلى أقصى حد.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أموس هوكستين، أكد لوزير الحرب جالانت، بأن جزءا من شحنة الأسلحة الأمريكية ستصل إسرائيل، خلال الأيام المقبلة".

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