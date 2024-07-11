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ضبط 4000 لتر سولار وبنزين داخل عهدة باطنية غير مرخصة بالبحيرة

ضبط 4000 لتر سولار
ضبط 4000 لتر سولار وبنزين

أعلنت محافظة البحيرة عن ضبط 4000 لتر سولار وبنزين داخل عهدة باطنية غير مرخصة وكمية من البانيه ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية، في إطار الحملات التي تنفذها لضبط الأسواق وردع المخالفين بالبحيرة

ضبط 4000 لتر سولار وبنزين داخل عهدة باطنية غير مرخصة بالبحيرة 

وأوضحت محافظة البحيرة أنه ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

 

مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية قي محافظة البحيرة  برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وبمتابعة سمير البلكيمي - وكيل المديرية أسفرت بمركزى دمنهور ورشيد تم ضبط تاجر تموينى تصرف فى كمية من السلع التموينية وكمية من السجائر والأسمنت مجهولة المصدر، بالإضافة لضبط محل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى الرحمانية ووادى النطرون تم ضبط 4000 لتر سولار وبنزين داخل عهدة باطنية غير مرخصة وسيارة محملة 4000 لتر سولار قبل البيع بالسوق السوداء.

وبحملات مماثلة بمركزى بدر والمحمودية تم ضبط طن أسمنت مجهول المصدر وكمية من البانية ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية بالاضافة لضبط 30 شيكارة كيماوي تم تجميعها بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت إدارة تموين الدلنجات من ضبط مخبز لإنتاجه خبزا ناقص الوزن بمقدار 23 جراما للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و3 مخابز لتصرفهم فى51 شيكارة دقيق بلدي مدعم ومخبز قام بتجميع كمية من الدقيق البلدى لتحقيق أرباح غير مشروعة و5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ولعدم نظافة أدوات العجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال المخالفين.

 

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