محافظ البحيرة تناقش مع رؤساء الوحدات المحلية آليات العمل في الفترة المقبلة

عقدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة المقبلة، بحضور الدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة، اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس - السكرتير العام المساعد.

محافظ البحيرة تعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية لمناقشة آليات العمل

حيث تم خلال الإجتماع مناقشة خطة الرصف ووجهت رؤساء الوحدات المحلية في البحيرة بوضع نموذج خاص بكل مدينة يعبر عنها فيما يخص استخدام الانترلوك كما تمت مناقشة ملف التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة كافة التعديات بالمهد، وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة والاهتمام بالحدائق العامة وزيادة المساحات الخضراء والوقوف على المشاكل التى تواجه ملف التصالح والعمل على حلها وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات بما يتناسب مع القانون لخدمة المواطنين مع إعطاء الأولوية للملفات التى تتواجد داخل الحيز العمراني.

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تقديم تقرير بموقف المعدات بكل مدينة وتحديد الأعطال الموجودة بها للعمل على رفع كفاءة المعدات وقد تمت مناقشة موقف الخطة الاستثمارية والمعوقات التى تحول دون تنفيذ المشروعات والعمل على حل تلك التحديات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة ضرورة تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، بالتواجد الميداني والتواصل المستمر مع المواطنين للوقوف على المشكلات التي تواجههم والعمل على حلها.

محافظ البحيرة تعقد إجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لمناقشة آليات العمل

محافظ البحيرة تعقد إجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لمناقشة آليات العمل

محافظ البحيرة تعقد إجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لمناقشة آليات العمل

محافظ البحيرة تعقد إجتماع مع رؤساء الوحدات المحلية لمناقشة آليات العمل

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