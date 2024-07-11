رئيس مدينة السنطة بالغربية تتفقد موقع حريق مزرعة دواجن (صور)
قامت الدكتورة منى صالح رئيس مدينة السنطة في محافظة الغربية بزيارة موقع حريق هائل نشب في مزرعة دواجن بقرية منية طوخ.
واطلعت رئيسة المدينة على آثار الحريق الذي تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات والمعدات داخل المزرعة.
كما التقت "صالح" بأصحاب المزرعة وفرق الإطفاء معبرة عن تضامنها معهم وتقديرها لجهودهم في مكافحة الحريق وإنقاذ الممتلكات.
وأكدت رئيسة المدينة أهمية تحسين وتعزيز إجراءات السلامة في المنشآت الزراعية لضمان حماية الأرواح والحد من حوادث الحرائق المماثلة في المستقبل.
كما أكدت أنها تتابع التحقيقات المتعلقة بسبب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم الكامل لأصحاب المزرعة المتضررين.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.