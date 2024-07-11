الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس مدينة السنطة بالغربية تتفقد موقع حريق مزرعة دواجن (صور)

حريق هائل في مزرعة
حريق هائل في مزرعة دواجن, فيتو

قامت الدكتورة منى صالح رئيس مدينة السنطة في محافظة الغربية بزيارة موقع حريق هائل نشب في مزرعة دواجن بقرية منية طوخ.

محافظ الغربية يتابع أعمال رصف وتطوير شارع الجمهورية بالسنطة

إخماد حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ في جامعة طنطا

واطلعت رئيسة المدينة على آثار الحريق الذي تسبب في خسائر كبيرة في الممتلكات والمعدات داخل المزرعة.

كما التقت "صالح" بأصحاب المزرعة وفرق الإطفاء معبرة عن تضامنها معهم وتقديرها لجهودهم في مكافحة الحريق وإنقاذ الممتلكات.

وأكدت رئيسة المدينة أهمية تحسين وتعزيز إجراءات السلامة في المنشآت الزراعية لضمان حماية الأرواح والحد من حوادث الحرائق المماثلة في المستقبل.

كما أكدت أنها تتابع التحقيقات المتعلقة بسبب الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم الكامل لأصحاب المزرعة المتضررين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

حريق هائل يلتهم مزرعة دواجن في منية طوخ بالغربية (صور)

إخماد حريق بغرفة العناية المركزة بمستشفى الطوارئ في جامعة طنطا

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الغربية يتابع توسعة وتطوير كوبري سكة المحلة بحي طنطا

الأكثر قراءة

رسميا، المتحدة تنهي التعاقد مع أحمد شوبير

صدامات عربية في الدور التمهيدي لـ دوري أبطال أفريقيا

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

نتائج قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

طلب إحاطة للحكومة بشأن غموض رؤية الخروج من أزمة الطاقة

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

بريطانيا تدرس تشديد قوانين حيازة القوس والنشاب لهذا السبب

طرح أكبر هيكل عظمي لديناصور للبيع بسعر خيالي (صور)

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 11-7-2024 بالأسواق

الكابوريا بـ 185 جنيهًا، تعرف على أسعار الأسماك اليوم الخميس بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم تسجل 11 جنيهًا في سوق العبور

مؤشر الفضة يسجل مستويات قياسية بالتداولات العالمية

المزيد
ads

انفوجراف

التخبط الرياضي عرض مستمر.. التفاصيل الكاملة لأزمة جنة عليوة وشهد سعيد (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية تغسيل الميت في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

لو حاسس بظلم وقع عليا أعمل إيه؟ هبة عوف تقدم الحل المثالي

ما هو التناجي المنهي عنه شرعًا؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية