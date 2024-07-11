الخميس 11 يوليو 2024
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محافظ الشرقية يهنئ أوائل الدبلومات الفنية

المحافظ يُهنئ أوائل
المحافظ يُهنئ أوائل الدبلومات الفنية على الجمهورية بالشرقية

أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إتصالًا تليفونيًا بأوائل شهادات الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024 م، لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم الدراسي وحصولهم علي المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

محافظ الشرقية يتابع التزام أصحاب المحال بتوقيتات الغلق (صور)

نورين مدحت رجب توفيق بمدرسة السلطان عويس 

وهنأ محافظ الشرقية الطالبة نورين مدحت رجب توفيق المقيدة بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان تخصص صناعات غذائية لحصولها على المركز الأول جمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث للتعليم والتدريب المزدوج.

بسملة عبدالرحمن توفيق بمدرسة السويدى 

كما هنأ المحافظ الطالبة بسملة محمود عبد الرحمن توفيق المقيدة بمدرسة السويدي للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان تخصص فني مخازن لحصولها على المركز الأول جمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات  الثلاث للتعليم والتدريب المزدوج متمنيًا لهما دوام التوفيق والرقي لاستكمال حياتهم الجامعية والعملية.

اعتزاز المحافظ بهذا التفوق 

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرفة والذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.  

محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا لمتابعة إنشاء مدرسة طحا المرج

جهود المؤسسات التعليمية بالمحافظة وأولياء الامور 

واشاد بجهود أولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في توفير المناخ المناسب للطلاب للتفوق والنجاح وكذلك تطوير العملية التعليمية لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

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المراكز الاولى على مستوى الجمهورية الدبلومات الفنية ابناء المحافظة المهندس حتزم الاشمونى محافظ الشرقية نورين مدحت رجب بسملة عبدالرحمن توفيق

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