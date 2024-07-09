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بيراميدز يتصدر، ترتيب الدوري المصري قبل مؤجلات الأهلي والزمالك

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مؤجلات الأهلي والزمالك

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويليه الأهلي في المركز الثاني بعد ختام الجولة الـ 30 لمسابقة الدوري وقبل إنطلاق المباريات المؤجلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل في مؤجلات الدوري المصري، كما يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الجمعة المقبلة في مؤجلات البطولة.

 

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي:

جدول ترتيب الدوري المصري 

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 68 نقطة

2- الأهلي 57 نقطة

3- المصري البورسعيدي 51 نقطة

4- مودرن سبورت 44 نقطة

5- سموحة 42 نقطة

6- إنبي 42 نقطة

7- الزمالك 41 نقطة

8- زد اف سي 41 نقطة

9- سيراميكا كليوباترا 41 نقطة

10- الاتحاد السكندري 38 نقطة

11- طلائع الجيش 35 نقطة

12- البنك الأهلي 33 نقطة

13- الجونة 32 نقطة

14- الإسماعيلي 31 نقطة

15- فاركو 29 نقطة

16- بلدية المحلة 23 نقطة

17- المقاولون العرب 20 نقطة

18- الداخلية 19 نقطة

 

نتائج مباريات الجولة الـ30 لبطولة الدوري المصري 

المقاولون ضد مودرن سبورت (تأجلت)

سموحة ضد إنبي  2-0

زد ضد البنك الأهلي 0-1

بلدية المحلة ضد المصري 0-1

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا 0-0

الزمالك ضد الاسماعيلي 2-1

فاركو ضد الداخلية 2-0

الاتحاد ضد بيراميدز 0-4

الأهلي ضد طلائع الجيش  2-0

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صراع الأهلي وبيراميدز، جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ30

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