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ثقافة وفنون

حوار مفتوح عن المرأة مع "الدماطي" في صالون نفرتيتي الثقافي

المرأة في مصر القديمة
المرأة في مصر القديمة بصالون نفرتيتي، فيتو

يستضيف صالون “نفرتيتي” الثقافي في السابعة مساء السبت المقبل الموافق ١٣ يوليو الجاري الدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار المصرية بجامعة عين شمس، في حوار مفتوح حول المرأة ومكانتها عبر مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة، وقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

كما يناقش الصالون دور المرأة المصرية في الحياة السياسية وقدرتها على الوصول إلى سدة الحكم كملكة متوجة، ومنهن الملكة (مريت نت) أول ملكة تحكم فى العالم القديم، والملكة (حتشبسوت) المرأة الحديدية والملكة (كليوباترا) أشهر من حكمن مصر.

ويلقي الضوء على مكانتهن في الحياة الاجتماعية والأسرية ودورهن في الحفاظ على عادات وتقاليد مصر القديمة، كما يتناول اللقاء حكايات الحب والمعشوقات الجميلات التي لازمت أشهر ملوك مصر خلال قيادة البلاد، وعن نفرتاري والملك رمسيس الثاني، نفرتيتي والملك اخناتون، وعن شجرة الدر ودورها التاريخي في الحفاظ على الدولة المصرية.

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وزارة الثقافة صندوق التنمية الثقافية الدكتور وليد قانوش صالون “نفرتيتي” الدكتور ممدوح الدماطي زير الآثار الأسبق المرأة

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