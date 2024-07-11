الخميس 11 يوليو 2024
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إحباط تهريب 6 أطنان دقيق بالجيزة (صور)

إحباط تهريب دقيق
إحباط تهريب دقيق مدعم بالبدرشين، فيتو
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قادت  هالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة حملة مكبرة بالاشتراك مع ورئيس قسم الرقابة بإدارة تموين البدرشين استهدفت المرور على دائرة البدرشين والعياط والصف واسفرت الحمله عن ضبط المضبوطات الآتية:-

- تم ضبط ٦ أطنان دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز السياحية بجانب ضبط عربية نصف نقل للدقيق البلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء من أجل الربح السريع والاستيلاء علي الدعم لغرض غير المخصص لها

- تم ضبط سيارة محملة ٢٠٨ أسطوانة منزلي ١٢.٥ جرام مدعمة لبيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها

- ⁠تم ضبط محطة وقود سيارات تتلاعب في كميات السولار ومجمعة كميى قدرها ٥٢٤٨ لتر سولار مدعم قبل بيعه في السوق السوداء.

- ⁠تم تحرير عدد من المحاضر لمخابز بلدية والسياحية ٥٠ مخالفة ومحاضر جنح تقريبا ما بين نقص وزن وبيع بأزيد وتجميع دقيق بلدي مدعم ما بين مخابز بلدية وسياحية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عادل سعيد النجار محافظ الجيزة بالمرور على المخابز السياحية والأنشطة للتأكد من أسعار السلع وتطبيق التوجيه الوزاري رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ والخاص بتسعير الخبز والفينو السياحي والإعلان عن الأسعار السلع الأساسية والمرور على الجزارين ومحلات البقالة والسوبر ماركت والعلافه 

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إدارة تموين التموين والتجارة الداخلية حملة تموينية دقيق بلدى مدعم عادل سعيد النجار مديرية تموين الجيزة

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