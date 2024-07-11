تحرير 32 مخالفة ومحضر في حملة مرورية بالجيزة

وجهت الإدارة العامة لمرور الجيزة بقيادة اللواء أمجد أنور مدير الإدارة حملة مكبرة على الطرق السريعة والمحاور أعلى الكباري بطرق أبو رواش المريوطية ومحور أكتوبر لضبط المخالفين من قائدي المركبات لقانون تنظيم سير السيارات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر لقائدي مركبات تسير عكس الاتجاه و٢٢ محضر قيادة مركبة بدون رخصة وزيادة سرعة وسير مركبات نقل ثقيل غير مصرح لها السير تم مصادرة السيارات وإرسالها لإدارة سرفيس المحافظة بمنطقة اللبيني لاستكمال المحضر ونقلها لمنطقة الكيلو عشر ونصف بطريق اكتوبر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.