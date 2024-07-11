مستندات فتح مطعم سياحي بالجيزة

ترصد فيتو لقرائها خطوات وإجراءات الحصول على رخصة فتح مطعم سياحي بمحافظة الجيزة والتي تتم من خلال تقدم راغب الخدمة للمركز التكنولوجي التابع لمحل إقامة راغب الخدمة مرفق معه عدد من المستندات.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة فتح مطعم بالجيز



- صورة مستند إثبات الشخصية والأصل للاطلاع.



- شهادة من إدارة التجنيد بكيفية معاملة طالب الترخيص من حيث الخدمة العسكرية (إذا كان سنه بين 21 و30 سنة).

- صورة عقد الإيجار أو الملكية (والأصل للاطلاع).

- خريطة مساحية للموقع والرسومات الهندسية للمحل.



- شهادة من الضرائب العقارية بالقيمة الإيجارية السنوية للمحل.

- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترخيص وإذا كان أجنبيًا يقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التابع لها عن سوابقه أو بحسن سيره وسلوكه.

- إذا كان طالب الترخيص هيئة أو شركة يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات تكوينها والأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسئول عن تنفيذ أحكام القانون.



وفي جميع الأحوال يلتزم مقدم الطلب بتقديم ما يثبت سداد التأمينات الاجتماعية له وللعاملين بالمحل وكذلك صور الشهادات الصحية الخاصة بهم وصورة البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصول وذلك عند إتمام تنفيذ الاشتراطات المطلوبة في المحال العامة وقبل إصدار الترخيص.

الاوراق المطلوبة للتنازل عن رخصة مطعم سياحي



-صورة من بطاقتي الرقم القومي للمرخص له والمتنازل إليه.

-البطاقة الضريبية للمرخص والمتنازل له بأحقية المطعم



-صورة من عقد التنازل المبرم بين المرخص له والمتنازل إليه مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

- ضرورة بت الإدارة المختصة في الطلب المشار إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه