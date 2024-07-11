مصرع عامل غرقا في ترعة أم دينار بالجيزة

لقي عامل مصرعه غرقًا، اليوم الخميس 11 يوليو، أثناء السباحة في ترعة قرية أم دينار بدائرة مركز منشأة القناطر للهروب من الموجه الحارة.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من عمليات النجدة، بمصرع «عامل» غرقًا داخل مياه ترعة قرية أم دينار.

وانتقل فريق الإنقاذ النهري، والشرطة الي موقع الحادث وتبين مصرع « ا. ع »، ٢٥ سنة، عامل خردة، غرقًا اثناء استحمامه باحدي الترع هربا من الموجه الحارة.

وتم انتشال جثة العامل، ونقلها الي مشرحة مستشفى منشأة القناطر تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف التقرير المبدئي ىالوحدة الصحية بمنشأة القناطر وفاة العامل بإسفكسيا الغرق، مما تسبب في توقف في القلب والتنفس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.