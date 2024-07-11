بعد شكاوى الطلاب، المعاهد الأزهرية عن أسئلة امتحان اللغة الفرنسية: جاءت من المقرر

رد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على شكاوى طلاب القسم الأدبي للثانوية الأزهرية من صعوبة أسئلة امتحانات مادة اللغة الفرنسية.

حيث سادت حالة من الغضب بين طلاب القسم الأدبى للثانوية الأزهرية وذلك بسبب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية " الفرنسي"، حيث اشتكى الطلاب من وجود أسئلة خارج المقرر الدراسي.

رد قطاع المعاهد الأزهرية على أزمة امتحان اللغة الفرنسية

ومن جانبه أوضح الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تابع تقارير غرفة العمليات المركزية بشأن سير أعمال الامتحانات باللجان في مادة «اللغة الفرنسية»، للوقوف على ردود أفعال الطلاب حول الامتحان.

مؤكدًا أن الامتحان جاء من المنهج الدراسي المقرر خلال العام الدراسي، ووفق النماذج التجريبية الاسترشادية التي سبق وتم نشرها على بوابة الأزهر الإلكترونية

مشيرًا أن أسئلة الامتحان تدرجت ما بين السهولة والصعوبة بما يتناسب مع مختلف مستويات الطلاب، وبما يساعد على قياس الفهم والاستيعاب بشكل شامل وعادل.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.