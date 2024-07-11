المعاهد الأزهرية: توفير الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب في لجان امتحانات الشهادة الثانوية

أدى طلاب القسم الأدبى للثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، امتحان مادة "الصرف" ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023 - 2024، في كافة محافظات الجمهورية.

ومن جانبه تفقد الشيخ عوض الله عبد العال، رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات، بقطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه زكي محمد، العضو الفني بقطاع. المعاهد الأزهرية، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك بلجنة بنين وفتيات المعادي، بمنطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2024

وأكد “عبد العال” على ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

كما تفقد فيديوهات توثيق الامتحانات الشفهية لمادتي القرآن الكريم، والحديث الشفوي، وذلك للاطمئنان على أعمال لجنة الاختبارات الشفوية.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.