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الثانوية الأزهرية، بدء امتحان مادة الصرف لطلاب القسم الأدبي

الثانوية الازهرية
الثانوية الازهرية
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بدأ  طلاب القسم الأدبي  للثانوية الأزهرية امتحان مادة "الصرف" ضمن امتحانات نهاية العام الدراسي 2023، 2024، في كافة محافظات الجمهورية، طبقًا للجدول المعلن من قبل قطاع المعاهد الأزهرية في وقت سابق.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تجرى كما خُطط لها، لتخرج في أفضل صورة، ولمواصلة مسيرة النجاحات التي تحقق عامًا بعد آخر في هذا الاتجاه، وأن حالة الهدوء والانضباط التي تشاهدها لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية تبرهن على نجاح منظومة الامتحانات بالأزهر الشريف، داعيًا الطلاب والطالبات إلى مواصلة اجتهادهم في ما تبقى من الامتحانات حتى تكلل مسيرتهم بالنجاح والتفوق.

وشدد “الضويني” على أن الأزهر حريص كل الحرص على رعاية أبنائه والتخفيف عنهم وتوفير الجو الملائم لأداء الامتحانات في يسر وانضباط، مقدما النصح لأولياء الأمور بأن يكونوا دائمًا عونًا لأبنائهم والبعد عن إثارة أي نوع من التوتر أو الضغط على الطلاب.

 

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