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بشرى سارة لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بشأن نسب تصحيح العينات العشوائية للمواد (ًصور)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
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تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، لجان امتحانات القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية، حيث تفقد لجان معهد الصفوة النموذجي الابتدائي ومعهد الصفوة النموذجي الإعدادي والثانوي ولجنة معهد فتيات الزقازيق، وأدى طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء.

تصحيح العينات العشوائية في امتحانات الثانوية الأزهرية 

وبشر وكيل الأزهر الطلاب بنسب العينات العشوائية التي تم تصحيحها في المواد السابقة، وأنها جاءت مبشرة، مطالبا الطلاب بمزيد من الاجتهاد والتفوق، وقال: إننا نمر على الامتحانات ونرسل وفودا من المشيخة والقطاع؛ للوقوف على طلباتكم وأسئلتكم، كما أنها لتحقق العدالة بينكم، فلا يمكن أن يتساوى من اجتهد وذاكر بمن تقاعس وتكاسل، مؤكدا أن مجهودكم وتعبكم لن يضيع، وسنراعي ذلك خلال التصحيح، مشددا أنه لن نسمح بأي تقصير في التصحيح.

كما التقى  عددا من أولياء الأمور بمنطقة الشرقية الأزهرية، للرد على تساؤلاتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتي دارت في معظمها حول الامتحانات وبعد المسافة لبعض اللجان على الطلاب والتفاوت في صعوبة بعض الامتحانات، وغيرها من المقترحات المتعلقة بالعملية التعليمية والامتحانات، والتي وعد فضيلته ببحثها ودراستها ووضع الحلول المناسبة لها.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

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