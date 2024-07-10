رئيس المعاهد الأزهرية يؤكد ضرورة الالتزام بالتعليمات داخل لجان الشهادة الثانوية

تفقد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأربعاء، أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة بنين منيا القمح، بمنطقة الشرقية الأزهرية، رافقه أثناء المتابعة ابراهيم صديق، المشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة الشرقية، والدكتور أحمد صيام عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأكد ضرورة التحقق من الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان، وكذلك التأكد من تطبيق كافة التعليمات الخاصة بالإدارة المركزية للامتحانات، والتأمين للجان من رجال الشرطة، وتوفير كافة الخدمات الصحية، بما يسهم في الحفاظ على سير أعمال الامتحانات، مع توفير كافة الأجواء الهادئة المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، والتواصل اليومي مع غرفة العمليات بالمنطقة.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويؤدي طلاب القسم العلمي الامتحان في مادة الكيمياء، وبسؤال الطالب داخل اللجان أكدوا أن الامتحان مطابقًا.

ويبلغ عدد المتقدمين هذا العام لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية من القسم العلمي 32319 طالبًا، و27927 طالبة، وعدد المتقدمين من القسم الأدبي 59169 طالبًا، و36977 طالبة، بإجمالي عدد طلاب 156392 طالبًا وطالبة، مقسمين على 590 لجنة على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



