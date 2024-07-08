هشام أبو النصر يلتقي رئيس جامعة أسيوط ويؤكد أهمية التعاون المشترك (صور )

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أهمية التعاون المشترك مع جامعة أسيوط بمراكزها ومؤسساتها البحثية، والتي تذخر بالعديد من العلماء والمتخصصين في كافة مجالات العلم والمعرفة، والذين نبغوا وذاع سيطهم في العديد من التخصصات، وذلك تفعيلًا للمشاركة المجتمعية ودعمًا لجهود التنمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، والوفد المرافق له، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لتقديم التهنئة بمناسبة توليه المنصب الجديد.



جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب محافظ أسيوط،كما ضم وفد الجامعة، الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما رحب محافظ أسيوط، بالدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة ونوابه، معربًا عن سعادته وتقديره لقيادات جامعة أسيوط، على تشريفهم، وتهنئته بالمنصب الجديد.

دور جامعة أسيوط في بناء الإنسان المصري ودعم خطط وجهود التنمية المستدامة

وأشاد المحافظ، بدور جامعة أسيوط في بناء الإنسان المصري ودعم خطط وجهود التنمية المستدامة في مصر لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية لأساتذة الجامعة وعلمائها وتفعيل دورها الايجابي في المشاركة المجتمعية والمساهمة في المبادرات الرئاسية، ودعم المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها في كافة القطاعات، لوضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، في ظل رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

طفرة غير مسبوقة في مجال التنمية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي



وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لمحافظ أسيوط، مؤكدًا على ثقة القيادة السياسية في كفاءته، وخبرته البارزة، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهام عمله، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى المجالات، وإستكمال مسيرة التنمية، والتطوير داخل المحافظة، مشيرًا إلى إنه على ثقة بأن اللواء هشام أبو النصر، سوف ينجح في تحقيق التكامل، والربط بين المؤسسات التنفيذية داخل المحافظة، لدعم مسيرة البناء، والتنمية التي تشهدها المحافظة من مشروعات قومية ضخمة، وطفرة غير مسبوقة في مجال التنمية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ولفت الدكتور أحمد المنشاوي إلى دور الجامعة الريادي في خدمة المجتمع المحيط، والخدمات المتنوعة التي تقدمها في المجال الأكاديمي، والبحثي، ودورها التثقيفي، وتسخير كافة إمكانياتها العلمية، لحل مشاكل المجتمع، والمساهمة في مجهودات تنمية المحافظة وتقديم خدمة صحية لمرضى الصعيد من خلال مستشفياتها المتميزة.