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نائب رئيس جامعة أسيوط يكشف قصة صورة خريطة السودان التي تضم حلايب وشلاتين

الدكتور أحمد عبد
الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أكد الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب والطالبات أن ما أثير حول علمه بخريطة السودان التي تضم حلايب وشلاتين في صورة له التقطها مع عدد من الطلاب السودانيين عار تماما من الصحة وما هو سوى بلبلة لاثارة الرأي العام وخاصة بعد عدد الإجراءات التي اتخذها مؤخرا بشأن الطلاب السودانيين من استغلال المدنية الجامعية.

نائب رئيس جامعة أسيوط يكشف ملابسات صورة خريطة السودان 

وقال نائب رئيس جامعة أسيوط في تصريحات خاصة لفيتو تعقيبا على ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعقب انتشار صورة له يحمل فيها لوحة تشير لدولة السودان وتضم حلايب وشلاتين بصحبة عدد من الطلاب السودانيين أن هذه الواقعة تمت منذ أكثر من عام ونصف وكانت بمناسبة افتتاح معرض لأنشطة الطلبة السودانيين وأنا كمسئول قمت بافتتاح المعرض والتصوير مع عدد كبير من أنشطة الطلاب واللوحات في لحظات أثناء الافتتاح وهذه الأنشطة واللوحات تمر على رعاية الشباب قبل أن يفتتحها رئيس الجامعة أو نائبه ولكون هذه اللوحة صماء لا تحمل مسميات لا خريطة السودان ولا اسماء فهي لم تلحظ من قبل رعاية الشباب ولم يعيرها احد اهتمامه خاصة ان المعرض كان يضم عشرات الأعمال ولا يوجد وقت أثناء الافتتاح لمراجعتها أو التأمل بها.

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نائب رئيس جامعة أسيوط يؤكد رفع تسعيرة إيجار غرف المدينة الجامعية على الطلبة السودانيين 

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى إلى إنه مؤخرا اتخذ إجراءات حاسمة بشأن طلبة دولة السودان الذين استغلوا المدينة الجامعية، وحولوها لمسرح يتابهون فيه باموالهم على حساب الطلاب المصريين لافتا إلى إنه قرر طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط برفع قيمة تسعيرة إيجار الغرفة بالمدينة الجامعية لغير المصري من 700 جنيه مصري إلى 150 دولار أمريكي شهريا. 

وخاصة أن الطالب السوداني كان يدفع الإيجار بالجنية المصري ويشتري بدولارات يتم تحويلها له مستلزمات يضايق بها الطالب المصري زميله ورفع القيمة الإيجارية جاء كخطوة تصبّ في مصلحة الوطن والمواطن المصري، وتُعيد الاعتبار للمدينة الجامعية كمنشأة تعليمية تُقدّم خدماتها بكفاءة وفعالية للطلاب بدلا من استغلالها.

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وأكد نائب رئيس الجامعة أن لا أحد يمكن أن يمس الوطن ولن نسمح باستغلال مقدرات مصر أو التهاون في حقوق أبنائه لافتا إلى أن قرار رفع أسعار الإيجار لغير المصريين يُساهم في تغطية تكاليف صيانة وتطوير المدينة الجامعية، بدلًا من هدر المال العام وتوفير بيئة تعليمية لائقة للطلاب المصريين، تليق بمكانتهم ومستقبلهم، بعيدًا عن الازدحام وسوء الخدمات وتحفيز الاستثمار في مشاريع سكنية جامعية جديدة، وتُوفّر فرص عمل للشباب المصري، وتُساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني فمصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار وتعزز سيادة الدولة وتؤكد على حقها في إدارة مواردها واستغلالها لصالح أبنائها.

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