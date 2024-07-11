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تعيين وكيل لكلية التمريض واثنين من رؤساء الأقسام بصيدلة وطب بيطري أسيوط

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، فيتو

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قرارات؛ بتعيين ثلاثة من القيادات الأكاديمية، بكليات الجامعة، شملت وكيلًا لكلية التمريض، واثنين من رؤساء الأقسام؛ بكليتيّ الصيدلة، والطب البيطري بالجامعة.

ضرورة الاهتمام بتطوير الأقسام العلمية داخل كليات جامعة أسيوط 

وفي هذا السياق وجه الدكتور أحمد المنشاوي، القيادات الجامعية الجديدة؛ بضرورة الاهتمام بتطوير الأقسام العلمية، داخل الكليات، والعمل على الارتقاء بها، والنهوض بكافة مخرجاتها التعليمية؛ للحفاظ على الوتيرة المتسارعة للجامعة في تحقيق مراكز متقدمة في مختلف التخصصات، ومنافسة الجامعات المرموقة، وذلك وفق استراتيجية جامعة أسيوط، واستراتيجية وزارة التعليم العالي.

تعيين وكيل جديد لكلية التمريض بجامعة أسيوط 

وتضمنت القرارات؛ تعيين الدكتورة ناهد شوكت أبو المجد عبد العال الأستاذ بقسم إدارة التمريض، بكلية التمريض بالجامعة؛ وكيلًا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمدة ثلاث سنوات. 

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كما تضمنت القرارات تولّي الدكتور حسن رفعت حسن علي الأستاذ بقسم الكيمياء التحليلية الصيدلية، بكلية الصيدلة، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ الإشراف على قسم الميكروبيولوجيا والمناعة بالكلية، وتجديد تعيين الدكتور أحمد فتحي محمد أحمد الأستاذ بقسم الجراحة والتخدير والأشعة، بكلية الطب البيطري بالجامعة؛ رئيسًا لمجلس القسم بالكلية، وذلك لمدة عام.

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