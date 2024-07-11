انطلاق مبادرة "إحنا معاك" لحماية الطفل بمحافظة الأقصر

أعلنت نجوي إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر عن انطلاق أولى ندوات مبادرة "إحنا معاك"، في إطار توجيهات الدكتوره إيمان السبكي مسئول ملف حماية الطفل بوزارة التنمية المحلية.

محاور الندوة

وتناولت الندوة التربية الإيجابية ومخاطر الاستخدام الخاطئ للإنترنت والألعاب الإلكترونية، والتعريف بالدارك ويب وخطورته وكذا ضرورة متابعة الوالدين لأطفالهم عند تصفح المواقع الإلكترونية للحفاظ عليهم.

وتطرقت الندوة لعمالة الأطفال والحد منها خاصة الأعمال التي لا تتناسب مع عمر الطفل وقواه البدنية وتمثل خطرا على الطفل سوء بالتأثير على صحته أو بتسربه من التعليم.

وقد تم التأكيد على عقد العديد من الندوات المماثلة فى جميع المراكز لنشر الوعي والحفاظ علي اطفالنا من منطلق الاهتمام بالنشء والأطفال باعتبارهم رجال الغد وقادة المستقبل ولكل الأطفال الحق في حمايتهم من العنف والاستغلال والانتهاك، ومع ذلك لايزال ملايين الأطفال حول العالم من كافة الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية ومن جميع الأعمار والأديان والثقافات يعانون يوميًا من العنف والاستغلال والانتهاك.

ويعاني العديد من الأطفال في مصر من أشكال مختلفة من العنف والاستغلال والاتجار بهم وعدم كفاية الرعاية الأسرية لهم. كما أن هناك انتشارًا واسعًا للعنف كممارسة تربوية مقبولة حيث أظهر المسح السكاني الصحي في ديسمبر ٢٠١٤ أن ٩٣٪ من الأطفال في عمر ما بين عام واحد و١٤عامًا تعرضوا لممارسات تربوية عنيفة بما في ذلك الاعتداء النفسي والعقوبات البدنية



وتتعرض الفتيات بصورة خاصة لمختلف أشكال الإساءة مثل تشويه الأعضاء التناسلية (ختان الإناث) وزواج الأطفال، وانخفض معدل انتشار ختان الإناث بصورة مطردة في العقد الماضي من ٧٦٫٥٪ في ٢٠٠٥ إلى ٦١٪ في ٢٠١٤ بحسب المسح السكاني الصحي في مصر ٢٠١٤،لكن لايزال هناك تفاوت إقليمي، على سبيل المثال تصل نسبة الفتيات من سن الميلاد وحتى ١٧ عامًا إلى ٩٠٪ في بعض محافظات الصعيد.

وفيما يتعلق بزواج الأطفال، فقد أظهر المسح السكاني الصحي ٢٠١٤ أن زواج الفتيات ما بين ١٥ إلى ١٧ عامًا يصل إلى ٦.٤٪،كما يمثل عمل الأطفال تهديدًا رئيسيًا للجيل الشاب، فقد وجد المسح السكاني الصحي ٢٠١٤ أن ٧٪ من الأطفال ما بين ٥ إلى ١٧ عامًا (يمثلون حوالي ١٫٦ مليون طفل) منخرطون بالفعل في عمل الأطفال، كما أن ٥٫٦٪ من هؤلاء الأطفال يعملون في ظروف خطيرة.

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