تشكيل لجنة هندسية لرفع المقايسات وتطوير المبنى القديم بمركز شباب الواسطى بأسيوط



أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تطوير ورفع كفاءة المبنى القديم بمركز شباب قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

رفع كفاءة مركز شباب قرية الواسطى بالفتح



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تشكيل ونزول لجنة من الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الفتح بإشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح لمعاينة المبنى القديم لمركز شباب الواسطى حيث تم معاينة دورات المياه والأحواض والسباكة وأعمال النقاشة والدهانات وتركيب السراميك والأبواب والشبابيك وعمل دهان للقوائم بالملعب والكشافات وجاري عمل مقايسات بالتكاليف والعمل بها وذلك لرفع كفاءة مركز الشباب وعمل اللازم.

نهو أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

ولفت محافظ أسيوط إلى رفع وإزالة المخلفات والقمامة بالمنطقة المحيطة له وتمهيد وتسوية الشوارع والطرق المؤدية إليه مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه أعمال التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة باستكمال ونهو أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"ونهو أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.



كان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط قد قام بجولة تفقدية مفاجئة بمركز شباب الواسطى للوقوف على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في إطار جولاته الميدانية على القطاعات للاطمئنان على سير العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتحقيق الانضباط وقرر إحالة مدير مركز الشباب إلى التحقيق لتقاعسه عن واجبات عمله ووجود بعض الإهمال بدورات مياه المبنى القديم وعدم نظافة المكان وتشكيل اجنة من الإدارة الهندسية لعمل مقايسة بأعمال التطوير.

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