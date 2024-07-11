الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تشكيل لجنة هندسية لرفع المقايسات وتطوير المبنى القديم بمركز شباب الواسطى بأسيوط

مركز شباب الفتح بأسيوط،
مركز شباب الفتح بأسيوط، فيتو


أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تطوير ورفع كفاءة المبنى القديم بمركز شباب قرية الواسطى التابعة لمركز الفتح وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

 

رفع كفاءة مركز شباب قرية الواسطى بالفتح 


وأوضح محافظ أسيوط إنه تم تشكيل ونزول لجنة من الإدارة الهندسية لمركز ومدينة الفتح بإشراف عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح لمعاينة المبنى القديم لمركز شباب الواسطى حيث تم معاينة دورات المياه والأحواض والسباكة وأعمال النقاشة والدهانات وتركيب السراميك والأبواب والشبابيك وعمل دهان للقوائم بالملعب والكشافات وجاري عمل مقايسات بالتكاليف والعمل بها وذلك لرفع كفاءة مركز الشباب وعمل اللازم. 

 

نهو أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

 

ولفت محافظ أسيوط إلى رفع وإزالة المخلفات والقمامة بالمنطقة المحيطة له وتمهيد وتسوية الشوارع والطرق المؤدية إليه مشيرًا إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية والعمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه أعمال التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات انجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة باستكمال ونهو أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"ونهو أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” للمساهمة في خدمة المواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

 

محافظ أسيوط يعلن وصول 10 أطنان ردة علف للماشية وبدء زراعة المساحات غير المستغلة

محافظ أسيوط يعلن إنشاء إدارتي المحفوظات والتسويق بالديوان العام

 


كان اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط قد قام بجولة تفقدية مفاجئة بمركز شباب الواسطى للوقوف على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين في إطار جولاته الميدانية على القطاعات للاطمئنان على سير العمل وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وتحقيق الانضباط وقرر إحالة مدير مركز الشباب إلى التحقيق لتقاعسه عن واجبات عمله ووجود بعض الإهمال بدورات مياه المبنى القديم وعدم نظافة المكان وتشكيل اجنة من الإدارة الهندسية لعمل مقايسة بأعمال التطوير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط الادارة الهندسية السباكة المبادرة الرئاسية حياة كريمة رفع كفاءة الطرق قرية الواسطي محافظ أسيوط مركز الفتح مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مركز شباب الواسطى

مواد متعلقة

كنت بذاكر 18 ساعة وقطع الكهرباء أخر علي فرحتي، قصة نجاح الأول على الجمهورية بالدبلومات الفنية بأسيوط

محافظ أسيوط يعلن وصول 10 أطنان ردة علف للماشية وبدء زراعة المساحات غير المستغلة

محافظ أسيوط يعلن إنشاء إدارتي المحفوظات والتسويق بالديوان العام

محافظ أسيوط يفتتح مباني الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية (صور)

ردود أفعال طلاب الثانوية العامة بشأن امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر بأسيوط (بث مباشر)

انتظام لجان الثانوية العامة لأداء امتحانات الجيولوجيا والجبر وعلم النفس بأسيوط (بث مباشر)

محافظ أسيوط يقرر تكريم مدير مستشفى أبوتيج ونائبه وبعض الأطباء والتمريض

محافظ أسيوط يقرر تكريم أطباء وتمريض مستشفى صدفا

الأكثر قراءة

اصطدام قطار بسيارة نقل على خط مرسى مطروح - القاهرة

تفاصيل مقتل موظف بمحكمة جنوب المنصورة على يد 5 أشخاص.. المتهمون غدروا به بعد جلسة صلح عرفية.. وزوجة الضحية تطالب بالقصاص (فيديو)

لعنة الكرسي في البيت الأبيض.. الأمراض المميتة كابوس يلاحق أغلب رؤساء الولايات المتحدة (فيديوجراف)

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

إحباط تهريب 1000 سبيكة فضة بحوزة راكب بمطار القاهرة

بحضور 6 وزراء، لجنة دراسة برنامج الحكومة بالبرلمان تستكمل اجتماعاتها

ضبط كميات ضخمة من القمح المهرب في حملة تموينية مفاجئة بالجيزة (صور)

واشنطن بوست: وقف إطلاق النار بغزة أصبح في متناول اليد

منوعات

المزيد

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

حرب النجوم، مشروع كوري جنوبي يستهدف مسيرات كوريا الشمالية

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الخميس

سعر الدولار في 10 بنوك مصرية صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2024

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الخميس 11-7-2024 في الأسواق

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 11 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

لعنة الكرسي في البيت الأبيض.. الأمراض المميتة كابوس يلاحق أغلب رؤساء الولايات المتحدة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا يفعل المسلم لكي يكون من المفلحين؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11-7- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية