الخميس 11 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تبحث مع رئيس القومية للتأمين الاجتماعي تحسين مستوى الخدمات

وزيرة التضامن ورئيس
وزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمينات

عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع  اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك لبحث تطورات العمل في ملف التأمينات الاجتماعية.

وخلال اللقاء استعرض عوض موقف عملية التطوير التي تشهدها الهيئة، والتي تأتي في إطار رؤية مستقبلية شاملة، تشهد تحديث الهيكل الإداري للهيئة ومقراتها التأمينية، إلى جانب تعزيز الميكنة والتحول الرقمي، وتطوير الموارد البشرية، فضلا عن تحقيق الربط الشبكي مع الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك تحسين بيئة العمل داخل الهيئة.

كما تناول الاجتماع استعراض أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، حيث إن هناك ما يقرب من 11 ونصف مليون مواطن يستفيدون من المعاشات بتكلفة تقارب 38 مليار جنيه شهريًا.

جدير بالذكر أن ملف التأمينات والمعاشات شهد اهتماما كبيرًا من قبل القيادة السياسية، حيث تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 142 جنيها في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في عام 2024، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 2603 جنيهات في عام 2014  ليصبح 12.600 جنيه في عام 2024، كما تم زيادة زيادة أصحاب المعاشات والمستحقين من 8.7 مليون مواطن في عام 2014  ليصبح 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد في عام 2024.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التامينات الاجتماعية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الخدمات التامينية الدكتورة مايا مرسى العاصمة الإدارية الجديدة هيئة القومية للتأمين الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة (صور)

التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 6 آلاف حالة خلال 6 أشهر

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حريق طنطا، وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين

وزيرة التضامن تستمع لمقترحات مديري البرامج والمشاريع لتطوير بيئة العمل

الأكثر قراءة

الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

أول تحرك من وزارة الرياضة بشأن مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس

أول رسالة من رئيس إيران الجديد إلى حماس

حكاية شهد سعيد تثير غضب المصريين.. ضربت زميلتها جنة عليوة وأخذت جائزتها.. الجمهور يكشف الحقائق.. والنشطاء: بنت مين في مصر؟.. امنعوها من أولمبياد باريس

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة إعارة أليو ديانج

محافظ الدقهلية لصاحب منفذ خضروات بدكرنس: مخبي الأسعار ليه، علشان تبيع بمزاجك؟

تجديد حبس المتهمين بحرق 5 بائعين بالبنزين في الشرابية 15 يوما

المنتخب الأولمبي يطير إلى فرنسا بعد حل أزمة التأشيرات

منوعات

المزيد

الصحراء الأكثر جفافا على وجه الأرض تزهر فجأة في حدث نادر للغاية، ما القصة؟

روسيا تطور روبوتا يعمل في الفضاء المفتوح

تسريبات جديدة من موقع تصوير فيلم Superman

مجزرة في المدرجات، مشاجرة بالأيدي بين نونيز وجماهير كولومبيا، وكونميبول يحقق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الدواجن اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

أسعار سبائك الذهب عيار 24 اليوم الخميس 11 - 7 - 2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الخميس 11-7-2024

ارتفاع أسعار الجنيه الذهب اليوم الخميس 11 يوليو 2024

المزيد
ads

انفوجراف

رحلة التضخم فى مصر من يناير إلى يونيو 2024 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بتحقيق السعادة والاستقرار

تعرف على سبب صيام يوم عاشوراء وأصل تسميته وسر الاحتفال به

شيخ الأزهر لنائب رئيس إندونيسيا: عالمنا الإسلامي يفتقد إلى تنسيق الجهود والخروج بصوت موحد

المزيد
الجريدة الرسمية