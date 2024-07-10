وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة (صور)

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، والمديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا، التي حرصت على تقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي على ثقة القيادة السياسية في توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي، متمنية لها النجاح والتوفيق خلال المرحلة المقبلة في ظل ما تمتلكه من خبرات دولية وسياسية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن اعتزازها بهذه الزيارة، مشيرة إلى أن غادة والي نموذج ومصدر فخر لكل مصري ومصرية، واستطاعت أن تحقق نجاحًا كبيرًا كأول سيدة تتولى هذا المنصب الرفيع في الأمم المتحدة، وهو امتداد لسلسلة نجاحاتها التي حققتها خلال فترة توليها مسئولية وزارة التضامن الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية.

وشهد اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك، منها تعزيز أطر التعاون الدائم بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خاصة في إطار تنفيذ الدولة المصرية الخطة القومية لمكافحة تعاطى المواد المخدرة بالتعاون مع الجهات المعنية، حتى أصبحت تجربة مصر من التجارب الرائدة على مستوى الإقليمى، وبدأت العديد من الدول تطلب مساعدة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في إعداد الخطط والاستراتيجيات لخفض الطلب على المخدرات على غرار التجربة المصرية.