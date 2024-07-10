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أخبار مصر

صندوق مكافحة الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ 77 ألف مريض

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان مجانًا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال 30  مركز علاجي تابع للصندوق والجهات الشريكة في 19 محافظة مع اتاحة الخدمة من خلال  الخط الساخن (16023) على مدار الـ 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

 

الخدمات المقدمة من الخط الساخن للصندوق 

وفى نفس السياق تلقت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي تقريرا من الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن الخدمات المقدمة من الخط الساخن للصندوق " 16023" حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال النصف الأول من عام 2024 لعدد 77 ألف و110 مريض " جديد ومتابعة "منهم 10644 مريض من أبناء المناطق المطورة " بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، روضة السودان، روضة السيدة، أهالينا، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، الخيالة،حي الضواحي ببورسعيد"، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، هذه الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وقد بلغت نسبة الذكور المستفيدين من هذه الخدمات 96,32 % بينما بلغت نسبة الإناث 3,28%.

خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان 

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق أن مراكز العزيمة التابعة  للصندوق توفر خدمات العلاج والتأهيل لمرضى الإدمان بجانب ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل " في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج المجاني مع اتاحة قروض بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان

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