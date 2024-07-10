الأربعاء 10 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن: فريق التدخل السريع تعامل مع 6 آلاف حالة خلال 6 أشهر

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

استعرضت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن تدخلات فريق التدخل السريع خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تم التعامل مع 6 آلاف حالة تقريبا في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري بنسبة إنجاز 100%.
 
وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوي وتدخلات بمؤسسات الرعاية، ورصد التقرير تصدر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والقليوبية، وبورسعيد، والبحيرة قائمة التدخلات على الترتيب، كما أن شهر فبراير كان الأعلى فى نسب البلاغات.
 
وأشار التقرير إلى انه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم التدخل مع 1240 بلاغا، وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما أجرى الفريق  تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية لإجمالي 172 حالة، إضافة إلى إيداع 84 بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال ومسنين بلا مأوى، ومن خلال منظومة التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد 97 حالة إلى مستشفيات وزارة الصحة. 
 
 وأوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بالمحليات فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى، والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.  
 
 ويتلقى الفريق البلاغات عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ويعمل الفريق المركزي من خلال أذرعه على المستوى المحلي الذين تم تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث برامج التدريب فى هذا المجال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

التضامن الاجتماعي الحكومية الموحدة الدكتورة مايا مرسى الشكاوى الحكومية الموحدة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوي الحكومية منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع حريق طنطا، وتوجه بسرعة تقديم الدعم للمتضررين

التضامن تطلق حملة «شوف بكرة بعينيك» للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء

وزيرة التضامن تستمع لمقترحات مديري البرامج والمشاريع لتطوير بيئة العمل

القباج تهنئ مايا مرسي على توليها حقيبة التضامن (صور)

الأكثر قراءة

الكاف يحدد مكان وموعد السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

هل يتأثر الاقتصاد المصري بتأجيل صندوق النقد للشريحة الثالثة؟ خبير يجيب

بعد تداول تصميم مقترح له، ساويرس عن الباسبور المصري: أي حاجة أحسن، والحالي يحزن

الكهرباء تفسر أسباب وقف العمل بجداول تخفيف الأحمال في المحافظات

الأهلي يعرض تعديل عقد عبد المنعم وموقف غريب من اللاعب

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، الرابط الرسمي لإعلانها

تأجيل سفر بعثة منتخب مصر الأولمبي إلى باريس

شركة الحديد والصلب تكشف حقيقة تنفيذ مدينة عالمية على أراضيها باستثمارات 200 مليار جنيه

منوعات

المزيد

فريق من العلماء يطور ساعة ذرية عالية الدقة

كنزة لايلي تفوز بجائزة ملكة جمال الذكاء الصناعي

سيتسبب بتوقف حركة المرور، حفل زفاف ضخم لابن أغنى رجل في آسيا

عمرها 97 عاما، قاضية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الأربعاء في السوق

انخفاض أسعار 4 سلع غذائية خلال يونيو

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء في السوق المحلي

تعرف على سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء ببداية التعاملات

المزيد
ads

انفوجراف

معلومات هامّة عن الدواء المصري الجديد لعلاج أمراض الكبد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجنازة في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

ما سبب تسمية شهر “المُحَرَّم” بهذا الاسم؟ وما المراد بـ الأشهر الحرم؟

تفسير رؤية القمح في المنام وعلاقتها باستقرار الحياة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية