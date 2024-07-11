الخميس 11 يوليو 2024
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خارج الحدود

أبوالغيط يطالب بتكثيف التعاون مع اليابان للحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن طموحه للانتقال بالشراكة العربية اليابانية إلى آفاق أرحب لتكون مستقبلا شراكة استراتيجية ذات نتائج ملموسة في قطاعات مختلفة.

مجابهة التغير المناخي

وشدد أبو الغيط على أهمية أن “نفكر معا في آليات توسيعها لتشمل أيضا مجالات جديدة كاستخدام التكنولوجيا لمجابهة التغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والإسكان الذكي والتعليم وغيرها، وهي مجالات ستتيح بلا شك فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون، وإمكانيات لنقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات اليابانية”.

أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني

جاء ذلك في كلمة الأمين العام للجامعة العربية خلال أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني، الذي يعقد اليوم، الخميس، في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان كين سايتو، ووزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية صالح الخرابشة، والوزراء ورؤساء الوفود العرب.

وقال: “إننا في جامعة الدول العربية على أتم الاستعداد لمناقشة وتنفيذ الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور هذا المنتدى بالتعاون مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة وجميع الشركاء العرب واليابانيين”.

مبادرات تعزز التعاون الاقتصادي العربي الياباني

وأعرب عن ثقته في أن المنتدى سيخرج بنتائج وأفكار ومبادرات تعزز التعاون الاقتصادي العربي الياباني، لا سيما في ظل ما نرصده من مؤشرات إيجابية، ومن حرص متبادل لتحقيق تطلعات الشعوب العربية والشعب الياباني في الأمن والتقدم والازدهار.

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