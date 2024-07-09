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خارج الحدود

أبو الغيط في طوكيو: أدعو اليابان للاعتراف بالدولة الفلسطينية لأن ذلك يمنح الملايين الأمل

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، فيتو

عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لقاء موسعًا بنادي الصحفيين اليابانيين، وذلك في إطار مشاركته في أعمال الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني المنعقدة في طوكيو هذه الأيام، وشهد اللقاء عددٌ كبير من الصحفيين اليابانيين والدوليين.

​وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: إن أبو الغيط أدلى بكلمة افتتاحية عبر خلالها عن الإرث المشترك بين العرب واليابانيين، وتطلع المثقفين العرب، منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، للتجربة اليابانية في النهضة بغرض استلهامها والتعرف على نقاط القوة فيها، مضيفًا أن ثمة مجالًا لتوسيع نطاق العلاقات العربية وتعميقها، لتشمل نقل التكنولوجيا والاستثمار والتعاون في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن التبادل التجاري المعتبر الذي بلغ 140 مليار دولار منذ بداية هذا العام.

 

المأساة الإنسانية التي تمخضت عن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة

​وأوضح رشدي أن الأمين العام للجامعة العربية تناول الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، والمأساة الإنسانية التي تمخضت عنها وأصابت الشارع العربي بحالة من الغضب الشديد، فضلًا عن الاضطراب الكبير الذي سببه العدوان الإسرائيلي في المنطقة بأسرها، بل ولحالة الأمن الدولي والاقتصاد العالمي.

​وحض أبو الغيط طوكيو على الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يُمثل انحيازًا للجانب الصحيح من التاريخ، كما يمنح الفلسطينيين الأمل في أن دولتهم المستقلة سترى النور في يوم قريب، وأن هناك ضوءًا في آخر النفق، مشيرًا إلى أن بديل حل الدولتين هو نظام الفصل العنصري القائم حاليًا أو الترانسفير الذي تسعى إليه إسرائيل، ولن يمر، أو الدولة الواحدة التي تقضي على حلم الدولة اليهودية في مفهوم الكثير من الإسرائيليين.

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أبو الغيط يُرحب بإعلان برلمان سلوفينيا الاعتراف بفلسطين

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أبو الغيط فلسطين غزة اليابان احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية طوكيو

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