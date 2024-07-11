اتحاد الغرف يدعو رجال الأعمال الصربيين للتصنيع في مصر من أجل التصدير
قدم أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدعوة لرجال الأعمال في دولة صربيا، لاستثمار في مصر، ودعم التصنيع المشترك من أجل التصدير.
فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي
جاء ذلك خلال كلمة رئيس اتحاد الغرف خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي الذي يعقد حاليًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور تمارا فوتشيتش، السيدة الأولى لجمهورية صربيا.
دعوة لاستثمار في مصر للتصنيع المشترك من أجل التصدير
ووجه «الوكيل» الحديث خلال كلمته إلى رجال الأعمال في دولة صربيا، قائلًا: « ندعوكم لاستخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك للتصدير إلى كل هذه الأسواق، بدون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة للغاية».
ضرورة تنمية التعاون الثنائي بين مصر وصربيا
وأضاف «الوكيل» أنه مع اتفاقية التجارة الحرة المقبلة مع صربيا، فإن تعاوننا الثنائي سيتنامى، وعلينا أن نحوله إلى تعاون ثلاثي يستهدف كل تلك الأسواق الواعدة في مناطق التجارة الحرة.
مصر أرض الفرص الواعدة بسوق يتجاوز الـ 100 مليون مستهلك
وأوضح أنه بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الأشهر القليلة الماضية، التي قمنا بتنسيقها في شراكة ناجزة للحكومة والقطاع الخاص، أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، حيث يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك.
السوق المصري في تنامى الى أكثر من 3 مليارات مستهلك
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن السوق المصري في تنامى إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ميركوسور وتركيا والولايات المتحدة».
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