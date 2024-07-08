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اقتصاد

اتحاد الغرف التجارية يضع روشتة تنشيط الصناعة على طاولة كامل الوزير

عماد قناوي عضو مجلس
عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية

أشاد عماد قناوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بقرار تولي الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، حقيبة الصناعة لما له من صفات شخصية صلبة حازمة نشيطة واعية ملمة بالمهام التي وكلت له.

 

أهم المحاور لتنشيط الصناعة في مصر 

وقدم قناوي عدد من المحاور الرئيسية لتنشيط الصناعة على رأسها توافر المعلومات الدقيقة التي تعد مادة أولية تسبق تشييد المصنع والاستثمار فيه، مشددا على ضرورة الوصول إلى هذه المادة من خلال موقع إلكتروني يتم من خلاله التعرف بالتفاصيل الخاصة بكل قطاع، وما يتم استيراده من سلع ومستلزمات وخامات عدد وسعر والبلاد الموردة، وكذلك تفاصيل الإنتاج المحلي لهذا القطاع.

 

أهمية توفير المعلومات للمستثمرين
 

أضاف أن أهمية المعلومات للمستثمر الصغير أو المتوسط أو الكبير (محلي كان أو أجنبي) تتمثل في المعلومة التي تنير له الطريق وتحفظ له استثماراته من الضياع أو التبديد، وكذلك تستفيد الدولة في أنها تضمن دوران رؤوس الأموال وحفظها من التسرب بلا انتفاع من جميع الأطراف حتى تجني ثمار زيادة الناتج القومي.


طالب قناوي، بإلزام الممثلين التجاريين في السفارات والقنصليات المصرية في مختلف بلدان العالم بأن تمد الداخل المصري بنفس هذه المعلومات علي مستوى كل دولة حتى تعم الفائدة للصانع المصري في توفير احتياجاته وكذلك في تصريف منتجه.
أشار إلى أن هذه المعلومات تعتبر بنية تحتية معلوماتية ضرورية ويجب العمل عليها بمنتهى السرعة والدقة.


كما طالب قناوي في بيان صحفي  اليوم، بضرورة الحصول على الأراضي بمختلف المساحات فوريا، ودون قرعة، وتقسيط على ٥ سنوات، وإعداد كود موحد للحماية المدنية خاص بالمدن الصناعية يراعي فيه المساحات الصغيرة والمتوسطة للصناعات منعدمة الخطورة أو القليلة الخطورة يكون ذات تكاليف منخفضة.


وطالب أيضا بالإعفاء الضريبي لمدة ٣ سنوات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التكميلية، وترحيل ضريبة القيمة المضافة علي المستلزمات والخامات التي تستورد للمصانع ليبدأ حسابها علي المنتج النهائي، كما يجب أن تكون الضريبة العامة للمصانع خاضعة للفحص السنوي وتقسط  علي سنة ولا يجوز الرجوع للفحص مرة أخري ويكون خاص للمصانع فقط.
وشدد قناوي، على ضرورة تسهيل الفحص الجمركي وإختصار مراحل الإفراج عن المستلزمات والخامات التي يتكرر استيرادها بصفة دورية ومستمرة.

ونصح بإعادة النظر في الإجازات لجميع المؤسسات والهيئات والبنوك التي يعتمد عليها المصنع كوسائل مساعدة لاستمرار عمل ماكينة الإنتاج بلا توقف إذ لا يستقيم أن يعمل المصنع   لمدة ٨ آلاف و٦٠٠ ساعه في السنه في مقابل أن الوسائل المساعدة لا تصل لـ  2000 ساعة، لذا لزم في المرحلة الدقيقة والحاسمة القادمة أن تكون الإجازات بالتناوب.


وطالب كذلك بصرف الدعم المالي للصادرات في غضون ٣ أشهر علي الأكثر حتي يفي بغرض وفلسفة الدعم الذي يعتبر تخفيض للتكلفة كميزة تنافسية للمنتج المحلي في الأسواق العالمية.


أكد قناوي على ضرورة إنشاء شركات تأمين خاصة للتأمين علي الصادرات لحاجة بعض العملاء في بلاد كثيرة للشراء الآجل مما يساعد على  نمو  الصادرات المصرية.

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وأشار قناوي إلى أن تسمية الصناعة بوزاره مستقلة كان دومًا مطلبًا من الصناع، مشيرا الى ضرورة سن قانون منفصل للصناعة أسوة بالقانون التجاري والإصلاح الزراعي، مطالبا أيضا بإنشاء بنوك صناعية لأنها هي فرس الرهان في المرحلة القادمة.

 

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