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اقتصاد

انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي

منتدى الأعمال المصري
منتدى الأعمال المصري الصربي، فيتو

انطلقت منذ قليل، فعاليات منتدى الأعمال المصري الصربي الذي يعقد حاليًا بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور تمارا فوتشيتش، السيدة الأولى لجمهورية صربيا.

وفي بداية المنتدى، رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضيوف مصر، قائلًا: «يشرفنى أن أرحب بكم جميعًا في بيت الأعمال، اتحاد الغرف المصرية، وأن أقدم تحيات أكثر من 5 مليون شركة من منسوبي اتحاد الغرف التجارية»

سنواصل الدعوة إلى المزيد من الإصلاحات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية

واستهل «الوكيل» كلمته، قائلًا: « قبل أن أتناول موضوع اليوم، لا بد لي من أن أتطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، تلك الإصلاحات التي قمنا بتنسيقها في شراكة ناجزة للحكومة والقطاع الخاص. واليوم، بعد أداء حكومتنا الجديدة اليمين الدستورية هذا الأسبوع، سنواصل الدعوة إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية». 

مصر عادت بفضل الإصلاحات مرة أخرى أرض الفرص الواحدة

وأضاف: «بفضل هذه الإصلاحات، أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، حيث يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، والذى تنامى إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ميركوسور وتركيا والولايات المتحدة».

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اتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اتفاقيات التجارة الحرة الإصلاحات الإقتصادية منتدى الأعمال مصر وصربيا منتدى الأعمال المصري الصربي

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