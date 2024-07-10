حرب غزة، القسام توقع قوة إسرائيلية في كمين بتل الهوى

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان اليوم الأربعاء، أنها أوقعت قوة إسرائيلية بين قتيل وجريح في كمين بعد تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في حي تل الهوى بمدينة غزة.

عمليات المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقالت كتائب القسام في بيانها: "رصد مجاهدونا هبوط عدد من المروحيات لإجلاء قتلى وجرحى القوة الإسرائيلية بعد وقوعها في كمين في تل الهوى".

وفي السياق ذاته أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء عن تفجير 3 آليات عسكرية إسرائيلية بعبوات أرضية مزروعة مسبقا في حي تل الهوى بمدينة غزة.