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الكهرباء تعلن موعد انتهاء العمل بجداول تخفيف الأحمال

تخفيف الأحمال،فيتو
تخفيف الأحمال،فيتو
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أكدت مصادر مطلعة بـ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة ملتزمة بالوقف الكامل لخطة العمل بجداول تخفيف الأحمال اعتبارا من الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجاري تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الخاص بهذا الشأن.

 

موعد انتهاء خطة العمل بجداول تخفيف الأحمال

وأضافت المصادر أن الوزارة تعمل علي مواجهة ظاهرة ارتفاع نسبة الفقد علي الشبكة القومية للكهرباء ضمن جهود الوزارة للقضاء على أزمة تخفيف الأحمال.
 

جهود مكافحة ارتفاع معدل سرقة التيار الكهربائي 

وأشارت المصادر إلي أن وقائع سرقة وفقد التيار الكهربائي تختلف من منطقة لأخرى وتترفع في المناطق الجديدة والنائية والمخالفة وهي الأعلى في معدل سرقة وفقد التيار الكهربائي.

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