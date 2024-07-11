تفاصيل انطلاق فعاليات منتدى سيدات أعمال مصر وصربيا 2024

انطلق صباح اليوم الخميس الموافق 11 يوليو 2024، فعاليات منتدى أعمال سيدات مصر وصربيا 2024 الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور حرم رئيس جمهورية صربيا، تمار فوتشيتش.

رئيس اتحاد الغرف التجارية يستقبل سيدة صربيا الأولى

وكان في استقبال سيدة صربيا الأولى لدى وصولها إلى مقر الاتحاد العام كل من أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز أمين اتحاد الغرف.

سيدات الأعمال يشاركن في فعاليات المنتدى

وانطلقت فعاليات منتدى سيدات الأعمال المصري الصربي، بحضور وفد سيدات أعمال من دولة صربيا، إضافة إلى أعضاء من مجلس اتحاد الغرف التجارية وعضوات المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد.

فعاليات منتدى سيدات الأعمال «مصر- صربيا 2024»

وأدار الدكتور علاء عز فعاليات منتدى سيدات الأعمال «مصر- صربيا 2024»، مرحبًا بضيوف مصر، ومؤكدًا أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وصربيا، ودعم التعاون الثنائي بين البلدين في القطاعات التجارية والاستثمارية.

الوكيل يرحب بضيوف مصر من جمهورية صربيا

وفي بداية المنتدى، رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بضيوف مصر، قائلًا: «يشرفنى أن أرحب بكم جميعًا في بيت الأعمال، اتحاد الغرف المصرية، وأن أقدم تحيات أكثر من 5 مليون شركة من منسبى اتحاد الغرف التجارية»

سنواصل الدعوة لمزيد من الإصلاحات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية

واستهل «الوكيل» كلمته، قائلًا: « قبل أن أتناول موضوع اليوم، لا بد لي من أن أتطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، تلك الإصلاحات التي قمنا بتنسيقها في شراكة ناجزة للحكومة والقطاع الخاص. واليوم، بعد أداء حكومتنا الجديدة اليمين الدستورية هذا الأسبوع، سنواصل الدعوة إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية».

مصر عادت بفضل الإصلاحات مرة أخرى أرض الفرص الواحدة

وأضاف: «بفضل هذه الإصلاحات، أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، حيث يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، والذى تنامى الى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، ميركوسور وتركيا والولايات المتحدة».

دعوة لاستخدام مصر مركزًا للتصنيع المشترك من أجل التصدير

وتابع: لذلك ندعوكم لاستخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك للتصدير إلى كل هذه الأسواق، بدون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة للغاية، ومع اتفاقية التجارة الحرة المقبلة مع صربيا، فإن تعاوننا الثنائي سيتنامى، وعلينا أن نحوله إلى تعاون ثلاثي يستهدف كل تلك الأسواق الواعدة في مناطق التجارة الحرة.

دعم سيدات الأعمال من ضمن أولوياتنا منذ عقد من الزمن

وأشار إلى أنه في جميع أنشطتنا، كان دعم سيدات الأعمال من ضمن اولوياتنا منذ عقد من الزمن، حيث أنشأنا لجنة سيدات الأعمال، أولًا في الإسكندرية، ثم في جميع غرفنا ثم بالاتحاد، لرفع مستوى الوعي وتقديم الخدمات والمعونة الفنية لسيدات الأعمال والشركات الناشئة النسائية.

60% من النساء مستفيدات من مشاريع منح الاتحاد الأوروبي

وأكد «الوكيل» أنه فخور بإعلان أن المستفيدين من العشرات من مشاريع منح الاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات العشر الماضية، كانوا أكثر من 50٪ من الشباب، وأكثر من 60٪ من النساء، ونحن نعمل على زيادة حصتهم.

تنفذ العديد من المشاريع لدعم سيدات الأعمال

وأشار إلى أن اللجنة تنفذ العديد من المشاريع لدعم سيدات الأعمال، حيث توفر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) والمعونة الأوروبية برامج التدريب والحصول على التمويل والمعونة الفنية والحضانة والعولمة من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض، ASCAME الذي أشرف برئاسته، كما تترأس صربيا لجنة السياحة به، وقد قمنا معًا بالترويج لمعرض بلجراد الدولي الثاني والأربعين للسياحة بمشاركة مئات المشاركين من البحر الأبيض، معظمهم من النساء.

سيدة صربيا الأولى معروفة بتفانيها في العمل الإنساني

وووجه أحمد الوكيل حديثه لسيدة صربيا الأولى؛ قائلًا: «لكن اسمحوا لي أن أخاطب ضيفة الشرف، تمارا فوتشيتش، سيدة صربيا الأولى، إن فخامتكم معروفون بتفانيكم في العمل الإنساني، مع التركيز بشكل خاص على رعاية الأطفال وأهمية التنمية المبكرة، حيث قمتم بإنشاء مركز تنمية وإدماج الطفولة المبكرة».

نؤمن بأن مجتمع الأعمال يجب أن يرد الجميل لمجتمعه

وأضاف: وبالمثل، نحن في اتحاد الغرف المصرية، وكذلك اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، نتبع نفس المسار، حيث نؤمن بأن مجتمع الأعمال يجب أن يرد الجميل لمجتمعه، فمن تطوير المدارس، إلى سد الفجوة الرقمية، إلى رعاية الأنشطة الثقافية والرياضية، إلى دعم المواهب في مختلف المجالات، وإدماج المبتكرين الشباب، واحتضانهم ليكونوا شركات ناشئة ناجحة، بهدف ضمان إدماج أطفالنا المحرومين، والاستفادة الأدوات اللازمة لمستقبل أفضل للجميع.

لدينا خبرة في أكثر من 80 مليون يورو من المشاريع الجارية

وتابع: في هذا الصدد، سنتعاون مع صديقي العزيز، الرئيس كاديز، ليس فقط لتبادل الخبرات، بل لتقديم مشاريع مشتركة لبرنامج الاتحاد الأوروبي Next-Med في إطار الإدماج الاجتماعي، إذا كانت لدينا خبرة في أكثر من 80 مليون يورو من المشاريع الجارية.

دعم مصر في مختلف المعارض الدولية

وأوضح أنه من ناحية أخرى، فقد دعمنا مصر في مختلف معارض إكسبو، من ميلانو إلى دبي.. ونؤكد أننا لن ندخر جهدا في ضمان الدعم الكامل لمعرض بلغراد إكسبو في عام 2027، حيث كان لمعاليكم دور فعال في الفوز به في باريس.

انتهى وقت الحديث وحان الوقت للمضي قدمًا في تنفيذ إجراءات ملموسة

واختتم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية كلمته قائلًا: «لقد انتهى وقت الحديث وحان الوقت للمضي قدمًا في تنفيذ إجراءات ملموسة».