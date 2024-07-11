استمرار رفع تراكمات القمامة بالحسينية في الشرقية

أكد المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه وجه المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تعليمات بضرورة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمراكز والمدن ورفع القمامة من الشوارع حتى تظهر المدن والمراكز بالشكل الحضاري اللائق وذلك لنيل رضا المواطن العادي.

أعمال النظافة بالحسينية، فيتو

رفع كافة تراكمات القمامة

وفي هذا الإطار تم تكليف هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية وقسم الحملة الميكانيكية وقسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة بالفترة الصباحية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة على مدار اليوم الكامل بمدينة الحسينية.

اعمال النظافة بالحسينية -فيتو

أماكن رفع القمامة بالحسينية

وجاء ذلك بناحية (الشارع الرئيسي - أمام مجمع خدمات الحسينية الجديد - أمام مجلس مدينة الحسينية - أمام بنك مصر - الواجهة - النافورة - الساحة الشعبية - أمام المواقف - أمام بنك القاهرة - أمام البنك الأهلي المصري - شارع المركز - شارع ترعة سراج - شارع المدارس) وذلك حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.

جارى تنفيذ الحملات بالوحدات المحلية القروية

وأكد المهندس محمد العوضي أنه جاري العمل علي هذه الحملات على باقي الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص رئاسة مدينة الحسينية على إظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق.