الأربعاء 10 يوليو 2024
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محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالسنطة (صور)

رئيس مدينة السنطة،
رئيس مدينة السنطة، تتفقد عملية وضع الطبقة الأخيرة من الأسفلت

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، أعمال رصف الطبقة الرابطة بطريق كفر كلا الباب بالسنطة ابتداءً من بنك مصر حتى بداية الطريق الجديد طنطا - السنطة - زفتى" الحر  بطول ٣٥٠ مترا.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن رصف طريق كلا الباب وربطه مع الطريق الجديد لتلبية احتياجات المواطنين، ولمواجهة التكدس المرورى.

وأكد اللواء اشرف الجندي أن مشروعات رصف الطرق لها الأثر الأكبر في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خاصة في القرى لتيسير حركة المرور،وتسهيل تحرك المواطنين خلال تنقلاتهم  اليومية.

كما أكد حرص الجهات المعنية على استكمال كافة التفاصيل والترتيبات اللازمة لإتمام المشروع في الوقت المحدد.

وأشاد محافظ الغربية بسرعة وجودة التنفيذ التي تميزت بها عملية وضع الطبقة الأخيرة من الإسفلت مؤكدة أهمية هذا المشروع في تحسين وتطوير بنية الطرق بالمنطقة. 

وقالت الدكتورة مني صالح رئيس مدينة السنطة إن هذه الأعمال بداية من نزلة الطريق الدولي حيث تفقدت رئيسة مدينة السنطة عن كثب كافة مراحل التنفيذ وضمان الجودة.

يذكر أن طريق كفر كلا الباب - السنطة يعد أحد الطرق الحيوية بالمنطقة، وتأتي عملية وضع الطبقة الأخيرة من الإسفلت ضمن خطط تطوير البنية التحتية للطرق وتحسين الراحة والسلامة للمواطنين والمارة.

 

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