نتيجة الدبلومات الفنية 2024، اعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد اللطيف،نتيجة الدبلومات الفنية 2024 (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠،٩%.

ويبحث طلاب محافظة الغربية عن الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2024.

بالرابط الرسمي، نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في الغربية بالاسم ورقم الجلوس من هنا

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واعتمد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية (الدور الأول) للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك بنسبة نجاح ٧٠،٩%.

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية

وأوضح الوزير أن أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام ۲۰۲٤ بلغ ٢٠ طالبة و٦ طلاب، مشيرًا إلى أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤ تتسم بتعدد مسميات الشهادات، حيث يوجد عدد ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي) ووجود نظامين للدراسة ٣ سنوات، ٥ سنوات، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة (دراسة نظامية ودراسة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، ودراسة بنظام الإعداد المهني).

نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وفى نظام ٥ سنوات حضر (٢١٥٧٧) طالب (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٩.٩٥ ٪؜، وفى التكنولوجيا التطبيقية نظام ٥ سنوات حضر ٥٢ طالبا (شهادة واحدة) بنسبة نجاح ۹۸,۰۷ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات - عام- حضر ٥٦٧٢٨٧ طالبا، (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٦٩,٤٧ ٪؜، وفى نظام ٣ سنوات بالتعليم والتدريب المزدوج حضر ١١٢٥٩ طالبًا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨١.٤٤ %، وفى نظام ٣ سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر ١١٣٨٨٦ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ۸۹.۰۳٪؜، وبالنسبة للتكنولوجيا التطبيقية نظام ٣ سنوات حضر ٣٠١٥ طالبا (٤ شهادات) بنسبة نجاح ٨٤.٧٤٪؜، وفى نظام ٣ سنوات إعداد مهني حضر ٦٠١١٠ طلاب (٣ شهادات) بنسبة نجاح ٣٧,٨٤ ٪؜.

كمابلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ٤٥ طالبًا بنظام خمس سنوات بنسبة نجاح ۹۳.۳۳٪؜، بينما بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان ۹۷۳۸ طالبًا بنظام ثلاث سنوات بنسبة نجاح ۸۸.۰۹٪؜.

وأكد الوزير أن متوسط النتيجة العامة للدبلومات الفنية بلغ نسبة ۷۰.۹%، مضيفا أن عدد الأوائل من محافظة القاهرة (٧) طلاب منهم ٣ طالبات و٤ طلاب، ومن محافظة السويس (١) طالبة، ومن محافظة القليوبية (١) طالبة، ومن محافظة البحيرة (٢) طالبة، ومحافظة المنوفية (١) طالبة، ومحافظة الوادى الجديد (٢) طالبة، ومن محافظة الجيزة (٢) طالبة، ومن محافظة الشرقية (٢) طالبة، ومن محافظة بورسعيد (٢) طالبة، ومن محافظة دمياط (٢) طالبة، ومن محافظة البحر الأحمر (١) طالب، ومن محافظة الدقهلية (١) طالبة، ومن محافظة أسيوط (٢) طالب وطالبة.

وأوضح الوزير أن عدد المتقدمين بلغ ٧٩٠٦٢٥ طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الحاضرين (٧٨٦٩٦٩) طالبا وطالبة، وبلغ إجمالي الناجحين (٥٥٨٠١٨) طالبا وطالبة.