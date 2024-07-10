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محافظ الغربية يتابع توسعة وتطوير كوبري سكة المحلة بحي طنطا

محافظ الغربية يتابع
محافظ الغربية يتابع توسعة وتطوير كوبري سكة المحلة بطنطا

تابع اللواء أشرف الجندي، الأعمال الجارية في توسعة كوبري سكة المحلة بحي ثان طنطا.

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حيث تم الانتهاء من صب الحوائط الخرسانية المحيطة بكوبري سكة المحلة لخلق حارة مرورية جديدة، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعة الكوبري بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهات.

وأشار الجندي إلى أن أعمال التوسعة ستساهم في إحداث طفرة مرورية لما له من أهمية كأحد المحاور  المرورية بطنطا والمؤدية إلى طريق المحلة الكبرى.

ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد لها لما للكوبري من أهمية مرورية ومطلبًا للمواطنين المترددين عليه.

 

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