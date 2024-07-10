محافظ الغربية يتابع توسعة وتطوير كوبري سكة المحلة بحي طنطا

تابع اللواء أشرف الجندي، الأعمال الجارية في توسعة كوبري سكة المحلة بحي ثان طنطا.

حيث تم الانتهاء من صب الحوائط الخرسانية المحيطة بكوبري سكة المحلة لخلق حارة مرورية جديدة، لتيسير حركة السيارات في العبور بطرق آمنة، وبعد الدراسات الهندسية والمرورية للمنطقة، والتي أكدت ضرورة توسعة الكوبري بمدخل طريق المحلة ليخدم الاتجاهات.

وأشار الجندي إلى أن أعمال التوسعة ستساهم في إحداث طفرة مرورية لما له من أهمية كأحد المحاور المرورية بطنطا والمؤدية إلى طريق المحلة الكبرى.

ووجه المحافظ بضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد لها لما للكوبري من أهمية مرورية ومطلبًا للمواطنين المترددين عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.