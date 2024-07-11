بعد جراحة القلب المفتوح، جمال شعبان للمصريين: دعواتكم لكابتن أحمد سليمان

أحمد سليمان، وجه الدكتور جمال شعبان، العميد السابق بمعهد القلب القومي، رسالة لمتابعيه من المصريين وجمهور الكرة، طالبهم بالدعاء لكابتن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي خضع لإجراء جراحة القلب المفتوح، إثر وعكة صحية شديدة ألمت به، حيث كشف الأطباء على ضرورة إجراء العملية الجراحية في القلب.

دعواتكم لكابتن أحمد سليمان رسالة جمال شعبان للمصريين

وقال الدكتور جمال شعبان في رسالته التي وجهها للمصريين وجمهور الكرة: "دعواتكم للكابتن أحمد سليمان الذي تعرض لأزمة قلبية".

وكان المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك أحمد سليمان قد خضع لعملية جراحية في القلب، جراحة القلب المفتوح، أمس الأربعاء، استمرت 8 ساعات كاملة.

وصايا الحماية من جلطات القلب المميتة

وقدم جمال شعبان وصاياه للحماية من الجلطات القلبية، التي انتشرت مؤخرًا بين العديد من الناس وأدوت بحياة العديد من الشباب، حيث قال: "الوصايا العشر النافعات للحماية من الجلطات.."، مؤكدًا أن "بداية الحماية من الجلطات تبدأ من الطفولة، مش من بعد سن الـ ٤٠".

الحماية من جلطات القلب، فيتو

وقال جمال شعبان "عشان نحمي نفسنا من الجلطات لازم نلتزم قدر الإمكان بتنفيذ الوصايا العشر التالية:

‏‎١- الطعام الصحي الغني بالخضراوات والفواكه، وعدم الإفراط في تناول النشويات والسكريات، والدهون الحيوانية والمهدرجة (السمن الصناعي) وتعويد الأطفال منذ الصغر على الأطعمة المشوية والمسلوقة، وتجنب المقليات والوجبات السريعة والمشروبات الغازية، والإكثار من شرب الماء.

‏‎٢- تجنب زيادة الوزن والسمنة.

‎٣- الرياضة المنتظمة، المشي ٤٥ دقيقة يوميًا.

‏‎٤- تنظيم الغذاء: إفطار مبكر، غداء لا يتعدى الساعة ٥ مساءً، عشاء خفيف "زبادي وثمرة فاكهة" الساعة ١٠ مساءً، أو بدون عشاء.

٥- النوم بكمية وكيفية كافية.

‏‎٦- لا تدخن ولا تجالس المدخنين، تجنب التدخين تمامًا وجميع أنواع المخدرات.

‏‎٧- في حالة وجود عوامل الخطورة، التي تؤثر بشكل مباشر على صحة الشرايين مثل الضغط والسكر وارتفاع الكوليسترول واليوريك اسيد أو الصدفية، يتم التعامل مع هذه الأمراض بكل حزم وحسم، من خلال المتابعة الطبية المنتظمة، والعلاج الدوائي المكثف، للحفاظ على الشرايين من تداعيات هذه الأمراض.

الفحص الدوري ضروري للشخص السليم

‎٨- حتى الشخص السليم تمامًا ولا يشعر بأي أعراض مرضية لا بد أن يعرض نفسه مرة كل سنة على الطبيب للفحص الدوري وعمل بعض التحاليل الروتينية، مثل السكر التراكمي، الكولسترول، اليوريك أسيد، وظائف الكلي وظائف الكبد، صورة الدم الكاملة، نسبة ڤيتامين دال، وذلك من أجل الاكتشاف المبكر لأي مشاكل صحية، فكلما كان اكتشاف الأمراض مبكرا كلما كان العلاج أكثر فاعلية وكانت المضاعفات أقل.

الفحص الدوري ضروري للوقاية من جلطات القلب، فيتو

٩- الحرص على تغيير الحالة المزاجية بالخروج أسبوعيًا، للبعد عن التلوث، لكسر روتين الحياة وتخفيف ضغوط العمل، فهذا يساهم إلى حد كبير في تفريغ الطاقة السلبية وإعادة شحن الطاقة الإيجابية والإقبال العمل بعد ذلك بشكل أفضل وأكثر صفاءً.

١٠- تجنب الضغوط النفسية والعصبية قدر الإمكان، واستعينوا بالصبر والصلاة