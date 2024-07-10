الحالة الصحية لـ أحمد سليمان بعد إجرائه جراحة في القلب لمدة 8 ساعات

كشف إبراهيم عبد الله مستشار مجلس إدارة الزمالك للتسويق الإلكتروني، عن تفاصيل الحالة الصحية لأحمد سليمان عضو المجلس الأبيض والمشرف العام على فريق الكرة، بعد خضوعه لجراحة في القلب اليوم الأربعاء.

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

قال إبراهيم عبد الله في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد على عبر قناة الزمالك: أجرى أحمد سليمان جراحة اليوم لمدة 8 ساعات كاملة، وهو الآن في غرفته داخل المستشفى منذ ساعة تقريبًا، في مرحلة الإفاقة.

وطمأن عبد الله جماهير الزمالك التي توجه لها بالشكر بعدما حرص الكثير على التبرع بدمه في المستشفى التي يتواجد بها عضو المجلس الأبيض، والتي تسببت في امتلاء بنك الدم الخاص بها.

وتوجه أيضًا إبراهيم عبد الله نيابة عن أسرة أحمد سليمان بالشكر للسيد وزير الشباب والرياضة ومساعد وزير الداخلية الذين أمروا بتوفير كافة الرعاية الطبية لعضو المجلس الأبيض.