أحمد سليمان يخضع لجراحة قلب مفتوح اليوم

يخضع أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لجراحة القلب المفتوح، الوعكة صحية شديدة، خلال الأيام الماضية.





من المنتظر أن يخضع أحمد سليمان، لجراحة قلب مفتوح، اليوم الأربعاء، بمستشفى الشرطة في التجمع الخامس، بعد تأكيد الأطباء ضرورة خضوعه لتلك الجراحة.

وعلقت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على خبر نقل أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الأبيض للمستشفى.

أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

وكتبت الصفحة الرسمية للزمالك الآتي: تمنياتنا للكابتن أحمد سليمان بالشفاء العاجل، إثر تعرضه لوعكة صحية.