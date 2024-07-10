تعرف على مواصفات نائب ترامب المقبل حال توليه رئاسة أمريكا

يبحث المرشح الجمهوري دونالد ترامب عن شخص كفؤ ومخلص ليشغل منصب نائب الرئيس شرط أن يبقى في ظله ولا يتجاوزه، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وأشارت الوكالة إلى أبرز المواصفات التي يبحث عنها ترامب في نائبه الذي لم يسمه حتى الآن.

وتساءلت الوكالة: على من سيقع اختيار دونالد ترامب؟ هل يختار السيناتور المؤثر من فلوريدا ماركو روبيو؟ أم حاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم غير المعروف جماهيريا؟ أم جي دي فانس، المؤلف الشاب الذي يحظى بشعبية كبيرة في الكونجرس؟ أم يحدث مفاجأة عن طريق اختيار شخص غير متوقع؟.

وبحسب الوكالة، يتعين على ترامب أن يعلن ذلك رسميًّا قبل انعقاد مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي الأسبوع المقبل، والذي سيتم خلاله تثبيت ترشيح الثنائي الذي سيشكله دونالد ترامب مع نائبه رسميًّا.

وكان يُفترض أن يعلن عن ذلك في وقت سابق، لكن الجمهوريين فضلوا ترك الأضواء مركزة على صحة جو بايدن، منافس ترامب في انتخابات نوفمبر.

ترامب يلزم الصمت بشأن اختيار نائبه



لزم المرشح الجمهوري الصمت بشأن خياره لنائبه المثالي، وقال على قناة فوكس نيوز "سيكون نائبًا عظيمًا للرئيس"، قبل أن يعدد بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في الشخص الذي سيكون ذراعه اليمنى في حال فوزه.

توسيع قاعدة الناخبين

وقال الملياردير الجمهوري نحن بحاجة إلى شخص يساعدنا على الفوز بالانتخابات، ويؤدي انضمامه إلى الحملة إلى توسيع قاعدة الناخبين، ولكنه أيضًا قادر على القيام بعمل ممتاز كرئيس.

في الولايات المتحدة، أنشئ منصب نائب الرئيس في المقام الأول ليحل محل الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة.

9 نواب للرئيس

وفي المجمل، أصبح 9 نواب للرئيس رؤساء في ظل مثل هذه الظروف، وآخرهم ليندون جونسون بعد اغتيال كينيدي، وجيرالد فورد بعد رحيل نيكسون إثر فضيحة ووترغيت.

بخلاف ذلك، فإن الدور، كما يعرِفه الدستور، محدود للغاية.

في رسالة كتبها جون آدامز، أول نائب للرئيس في التاريخ الأمريكي إلى زوجته أبيغيل شكا لها بمرارة ما آل إليه مصيره في العام 1793 بقوله "لقد صممت بلادي، بما لديها من حكمة عظيمة، لي منصبًا هو أتفه منصب يمكن أن يتخيله إنسان على الإطلاق".

مسئوليات نائب الرئيس

لكن مسئوليات نائب الرئيس اتسعت بمرور الوقت وصار اليوم بمثابة مستشار في مختلف القضايا، كما يوضح جويل جولدستين، الأستاذ في جامعة سانت لويس.



كامالا هاريس التي يتم تتبع دورها كنائبة لجو بايدن بسبب تقدمه في العمر، منخرطة تمامًا في قضايا الإجهاض والهجرة.

ومع ذلك، فإن صلاحيات نائب الرئيس تعتمد إلى حد كبير على شخصية الرئيس، كما يشير جولدستين.

ويقول إن من الصعب أن نرى ترامب يسمح لأي شخص بسرقة الأضواء منه".

أما الصفة الأخرى التي يبحث عنها دونالد ترامب، وربما أكثر من أي شيء آخر، فهي الوفاء.

كان نائب الرئيس السابق مايك بنس قد أقسم الولاء المطلق لترامب، حتى 6 يناير 2021، عندما رفض عرقلة التصديق على فوز جو بايدن في الكونجرس، خلافًا لأوامر الرئيس حينها.

ويصف أنصار ترامب اليوم مايك بنس بأنه خائن، ورفض دونالد ترامب منذ البداية فكرة اختياره مرة أخرى نائبا له.

وهو يحتفظ بتكتمه بشأن من هم المرشحون المفضلون لديه.

وقالت الوكالة إن أسماء دوج بورغوم، وماركو روبيو، وجي دي فانس، هي التي يتم تداولها باستمرار لكن في كل مرة يُسأل فيها فريقه عن هذا الأمر، يشير إلى تصريح مقتضب صدر عن مستشاره بريان هيوز.

قال هيوز حينها يكذب كل من يدعي بأنه يعرف من سيختار الرئيس ترامب نائبا للرئيس، أو متى، إلا إذا كان دونالد ترامب نفسه".

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