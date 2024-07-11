كنت بذاكر 18 ساعة وقطع الكهرباء أخر علي فرحتي، قصة نجاح الأول على الجمهورية بالدبلومات الفنية بأسيوط

أعلنت وزارة التربية والتعليم الأربعاء أسماء أوائل شهادات التعليم الفني للعام الدراسي 2023 /2024 والتي حصل فيها الطالب سيلا يسرى حسني ابن محافظة أسيوط على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية الصناعية.

الزغاريد والفرحة تملأ أرجاء منزل صاحب المركز الأول على الجمهورية في الدبلومات الفنية

وسادت حالة من الفرحة وارتفعت أصوات الزغاريد بمنزل الطالب سيلا ابن محافظة أسيوط وأحد طلاب مدرسة مياه الشرب عقب ورود نبأ حصوله على المركز الأول على الجمهورية للدبلومات الفنية.

والتقت فيتو مع الطالب سيلا الذي عبر عن سعادته العارمة فور استقباله نبأ المركز الأول على الجمهورية والذي حال انقطاع التيار الكهربي عن معرفته بالنتيجة فور ظهورها، لافتًا إلى أنه علم بالنتيجة متأخرًا من أحد أصدقاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي بمنطقته بالتزامن مع موعد ظهور النتيجة على الإنترنت.

وأشار سيلا إلى أن هذا اليوم أسعد أيام حياته خاصة أنه شعر بتعويض أيام تعبه وسهره في المذاكرة، لافتًا إلى أنه كان يذاكر أكثر من 18 ساعة في اليوم حتى أصيب بوعكة صحية وتعب جسده من الإجهاد في المذاكرة طوال العام الدراسي.

أوضح سيلا أنه التحق بتخصص يتعلق بمجال معالجة وضبط جودة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مضيفًا أنه بعد حصوله على المركز الأول يحلم سيلا بالالتحاق بكلية التكنولوجيا لما لها من مستقبل.

وعبر صاحب المركز الأول على الدبلومات الفنية عن امتنانه لأسرته التي عانت معه ووفرت له كل سبل الراحة وخاصة والده الذي يعمل محاسب حيث كان دائم التشجيع له بالإضافة إلى استأذنه بالمدرسة الفنية لما لهم من فضل عليه بالدراسة والمراجعة لافتا إلى إنه سوف يستقر على كلية مناسبة لمستقبله ويبدأ مرحلة جديدة بالجد والاجتهاد للحصول على مركز آخر يستحق التفوق لأجله.