قطار امتحانات الثانوية العامة يقترب من محطته الأخيرة.. الطلاب يمتحنون التفاضل والتكامل السبت.. وننشر المواصفات والمجموع الكلي

امتحانات الثانوية العامة 2024، يؤدي طلاب الثانوية العامة 2024، يوم السبت الموافق 13 يوليو، امتحان مادة التفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة.

امتحانات الثانوية العامة 2024

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة الامتحان من الساعة التاسعة صباحا ولمدة ساعتين.

جروبات الغش الوهمية هدفها النصب والاحتيال وجمع الأموال

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم: لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام، هدفها الأول والأخير في ادعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال، وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها، وإجراءات الامتحانات ليس بها أي تراخ.

وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والالتزام بفتح اللجان من الساعة ٨.١٥ صباحا، لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

واستكمالا للخدمات التي تقدمها بوابة “فيتو” لجميع متابعيها عبر موقعها الإلكتروني خاصة طلاب الصف الثالث الثانوي 2024 ننشر مواصفات الورقة الامتحانية لمادة التفاضل والتكامل وتوزيع الدرجات الثانوية العامة 2024.

عدد أسئلة مادة التفاضل والتكامل

ومادة التفاضل والتكامل ومجموع درجاتها ٣٠ درجة تشتمل على ٢ سؤال مقالي مخصص لها ٤ درجات و١٨ سؤالًا موضوعيًا مخصص لها ٢٦ درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفرت كافة التسهيلات طوال أيام الامتحانات، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات مما أسهم فى انتظام سير عملية الامتحان.

لجان امتحانات شهادة الثانوية العامة

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات.

كما أكد محافظ القاهرة أن هناك متابعة دورية لعمل المرواح بكافة اللجان وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو كما يقوم مديرى الإدارات التعليمية بالمرور الدورى على اللجان التى يتم عقد الامتحان بها للتأكد من توافر وسائل الإنارة والتهوية الجيدة لخلق المناخ الملائم للطلاب.

وأشار المحافظ إلى أن رؤساء الأحياء يقوموا بالمرور الدورى للتأكد من نظافة المحيط الخارجي للمدارس التى تجرى بها الامتحانات، وتوافر كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق بكل مدرسة، والتأكد من سلامة أسلاك الكهرباء، وعدم السماح قطعيًا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان من خلال التواجد الميداني لكافة رؤساء الأحياء على مدار اليوم.

وأوضح محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين وكذلك تأمين مسار أوراق الأسئلة والإجابات بين مركز التوزيع واللجان، بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والإسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة، كما تم توفير مولد كهربائي بكافة مواقع الكنترولات واللجان لمواجهة اى طارئ، مع نشر سيارات خدمة التدخل السريع لمواجهة أية أعطال كهربائية بمحيط ومقار اللجان.