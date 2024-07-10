محافظ الأقصر: تقديم سبل الدعم لتنفيذ مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة بإسنا

التقى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مع المهندس كريم إبراهيم مدير مشروع “الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا”، لبحث خطط تطوير مدينة إسنا.



تم خلال اللقاء عرض ما تم تنفيذه في مشروع تطوير مدينة إسنا والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في إطار الارتقاء بمدينة اسنا سياحيًا واعادة اكتشاف الأصول التراثية للمدينة والاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة ارتباطًا بأهداف التنمية المستدامة 2030 والمخطط الإستراتيجي لمدينة إسنا.

مشروع اسنا2030

كما شهد اللقاء عرض رؤية وأهداف المشروع ( اسنا 2030 ) ومراحله وما تم إنجازه بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن مقومات إسنا التاريخية والأثرية وما تم تنفيذه من أعمال تطوير المباني التاريخية وترميم المزارات الأثرية.

تحويل إسنا إلى مدينة تاريخية

ومن جانبه أكد محافظ الأقصر أهمية مدينة إسنا، مشيدًا بمخطط تنمية المدينة الذي سيعمل علي تحويلها الي مدينة تاريخية مكتملة المعالم مع اظهار ركائز التنافسية السياحية للمدينة.

أهداف المشروع

وأعرب محافظ الأقصر عن تقديم المحافظة كافة اوجه الدعم في سبيل تنفيذ اهداف مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا للحفاظ علي اصول التراث الثقافي وتطوير المناطق السياحية والمعالم التاريخية وتطوير المنتجات والخدمات السياحية لتحقيق عوائد اقتصادية للمجتمع المحلي وتعزيز الصورة التسويقية لمدينة إسنا.



حضر اللقاء محمد عبد الفتاح سكرتير عام محافظة الأقصر وهدي مغربي السكرتير المساعد للمحافظة والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومسؤولي الآثار والسياحة بالأقصر ورئيس مدينة إسنا، ونيفين عقل مدير وحدة التصميم بالمشروع.

مشروع الاستثمار في السياحة

يشار إلى أن مشروع الاستثمار في السياحة المستدامة والمتكاملة بإسنا يتم بالتعاون مع محافظة الأقصر ووزارة السياحة والآثار بتمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويأتى فى إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر.

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